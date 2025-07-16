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Новини Відео Знищення російської техніки
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Ракета російського ЗРК "Бук" "скаче" лісосмугою після влучання українського дрона. ВIДЕО

Українські воїни із 14-го окремого полку БпАК знищили російський ЗРК "Бук".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментом успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.

"На межі Запорізької та Донецької областей оператори 2-го батальйону 14-го окремого полку БпАК Сил безпілотних систем за допомогою засобів, що працюють на оперативно-тактичній глибині, уразили ЗРК "Бук" російських окупаційних військ. Точне влучення в установку спричинило детонацію ракет та повне її знищення. Операцію проведено у взаємодії з аеророзвідкою 74-го ОРБ", - йдеться у коментарі до запису.

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Автор: 

армія рф (18202) ППО (3395)


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Топ коментарі
+4
тоді, мабуть, подано для бадьорості народу, але факт, ця смерть раніше когось оминула з українців, пацаки даремно готували ці ракети для вбивства
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16.07.2025 13:14 Відповісти
+3
наших українських мишок шкода: загинули. За наших українських людей радісно: не будуть цією хйнею вбиті...
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16.07.2025 13:14 Відповісти
+3
Читав у кацапських новинах - "Эффективность работы ЗРК "Бук" и "Тор" дастигает 90%-тов!!!"
Про ефективність роботи наших ФПВ-дронів, по ЗРК "Тор" і "Бук" , кацапами не вказують...
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16.07.2025 13:27 Відповісти
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Це, відносно, старе відео.
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16.07.2025 13:05 Відповісти
тоді, мабуть, подано для бадьорості народу, але факт, ця смерть раніше когось оминула з українців, пацаки даремно готували ці ракети для вбивства
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16.07.2025 13:14 Відповісти
наших українських мишок шкода: загинули. За наших українських людей радісно: не будуть цією хйнею вбиті...
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16.07.2025 13:14 Відповісти
Вот почему Запад не хочет давать оружия. Китайский мусор сжигает все что они разрабатывали десятилетиями, трудом поколений с миллиардами вложений. Тупо все псу под хвост.
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16.07.2025 13:21 Відповісти
А вся зброя у світі виготовляється для того щоб її витрачати.
І часто витрачати впусту.
А "китайське сміття" ми ще не бачили в дії.
Хоча... в індо-пакистанському конфлікті трохи бачили...
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16.07.2025 13:27 Відповісти
То не "китайский мусор"... То модернізовані нами "весільні" дрони... І робота наших операторів... Саме українці змінили характер війни - а не китайці...
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16.07.2025 13:29 Відповісти
Ну так нехай роблять такий самий мотлох, тільки свій. Протестувати в бойових умовах можна тут.
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16.07.2025 13:31 Відповісти
А краще накопичувати на складах, не використовувати, а потім утилізовувати через закінчення терміну придатності?
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16.07.2025 14:38 Відповісти
Читав у кацапських новинах - "Эффективность работы ЗРК "Бук" и "Тор" дастигает 90%-тов!!!"
Про ефективність роботи наших ФПВ-дронів, по ЗРК "Тор" і "Бук" , кацапами не вказують...
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16.07.2025 13:27 Відповісти
Нульова: радар не бачить. Навіть "панцирі" не можуть захистись від FPV.
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16.07.2025 13:32 Відповісти
Куди срака москаля поскакала?
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16.07.2025 14:44 Відповісти
 
 