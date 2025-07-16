10 060 11
Ракета російського ЗРК "Бук" "скаче" лісосмугою після влучання українського дрона. ВIДЕО
Українські воїни із 14-го окремого полку БпАК знищили російський ЗРК "Бук".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментом успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.
"На межі Запорізької та Донецької областей оператори 2-го батальйону 14-го окремого полку БпАК Сил безпілотних систем за допомогою засобів, що працюють на оперативно-тактичній глибині, уразили ЗРК "Бук" російських окупаційних військ. Точне влучення в установку спричинило детонацію ракет та повне її знищення. Операцію проведено у взаємодії з аеророзвідкою 74-го ОРБ", - йдеться у коментарі до запису.
Топ коментарі
+4 Вячеслав Crane
показати весь коментар16.07.2025 13:14 Відповісти Посилання
+3 Alexander Heydeck #587684
показати весь коментар16.07.2025 13:14 Відповісти Посилання
+3 Яр Холодний
показати весь коментар16.07.2025 13:27 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І часто витрачати впусту.
А "китайське сміття" ми ще не бачили в дії.
Хоча... в індо-пакистанському конфлікті трохи бачили...
Про ефективність роботи наших ФПВ-дронів, по ЗРК "Тор" і "Бук" , кацапами не вказують...