Ракета російського ЗРК "Бук" "скаче" лісосмугою після влучання українського дрона. ВIДЕО

Українські воїни із 14-го окремого полку БпАК знищили російський ЗРК "Бук".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментом успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.

"На межі Запорізької та Донецької областей оператори 2-го батальйону 14-го окремого полку БпАК Сил безпілотних систем за допомогою засобів, що працюють на оперативно-тактичній глибині, уразили ЗРК "Бук" російських окупаційних військ. Точне влучення в установку спричинило детонацію ракет та повне її знищення. Операцію проведено у взаємодії з аеророзвідкою 74-го ОРБ", - йдеться у коментарі до запису.

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