Ракета российского ЗРК "Бук" "скачет" по лесополосе после попадания украинского дрона. ВИДЕО
Украинские воины из 14-го отдельного полка БпАК уничтожили российский ЗРК "Бук".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.
"На границе Запорожской и Донецкой областей операторы 2-го батальона 14-го отдельного полка БпАК Сил беспилотных систем с помощью средств, работающих на оперативно-тактической глубине, поразили ЗРК "Бук" российских оккупационных войск. Точное попадание в установку повлекло детонацию ракет и полное ее уничтожение. Операция проведена во взаимодействии с аэроразведкой 74-го ОРБ", - говорится в комментарии к записи.
Топ комментарии
+4 Вячеслав Crane
показать весь комментарий16.07.2025 13:14 Ответить Ссылка
+3 Alexander Heydeck #587684
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+3 Яр Холодний
показать весь комментарий16.07.2025 13:27 Ответить Ссылка
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І часто витрачати впусту.
А "китайське сміття" ми ще не бачили в дії.
Хоча... в індо-пакистанському конфлікті трохи бачили...
Про ефективність роботи наших ФПВ-дронів, по ЗРК "Тор" і "Бук" , кацапами не вказують...