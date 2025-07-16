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Ракета российского ЗРК "Бук" "скачет" по лесополосе после попадания украинского дрона. ВИДЕО

Украинские воины из 14-го отдельного полка БпАК уничтожили российский ЗРК "Бук".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.

"На границе Запорожской и Донецкой областей операторы 2-го батальона 14-го отдельного полка БпАК Сил беспилотных систем с помощью средств, работающих на оперативно-тактической глубине, поразили ЗРК "Бук" российских оккупационных войск. Точное попадание в установку повлекло детонацию ракет и полное ее уничтожение. Операция проведена во взаимодействии с аэроразведкой 74-го ОРБ", - говорится в комментарии к записи.

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Автор: 

армия РФ (20051) ПВО (2951)


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Топ комментарии
+4
тоді, мабуть, подано для бадьорості народу, але факт, ця смерть раніше когось оминула з українців, пацаки даремно готували ці ракети для вбивства
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16.07.2025 13:14 Ответить
+3
наших українських мишок шкода: загинули. За наших українських людей радісно: не будуть цією хйнею вбиті...
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16.07.2025 13:14 Ответить
+3
Читав у кацапських новинах - "Эффективность работы ЗРК "Бук" и "Тор" дастигает 90%-тов!!!"
Про ефективність роботи наших ФПВ-дронів, по ЗРК "Тор" і "Бук" , кацапами не вказують...
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16.07.2025 13:27 Ответить
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Це, відносно, старе відео.
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16.07.2025 13:05 Ответить
тоді, мабуть, подано для бадьорості народу, але факт, ця смерть раніше когось оминула з українців, пацаки даремно готували ці ракети для вбивства
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16.07.2025 13:14 Ответить
наших українських мишок шкода: загинули. За наших українських людей радісно: не будуть цією хйнею вбиті...
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16.07.2025 13:14 Ответить
Вот почему Запад не хочет давать оружия. Китайский мусор сжигает все что они разрабатывали десятилетиями, трудом поколений с миллиардами вложений. Тупо все псу под хвост.
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16.07.2025 13:21 Ответить
А вся зброя у світі виготовляється для того щоб її витрачати.
І часто витрачати впусту.
А "китайське сміття" ми ще не бачили в дії.
Хоча... в індо-пакистанському конфлікті трохи бачили...
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16.07.2025 13:27 Ответить
То не "китайский мусор"... То модернізовані нами "весільні" дрони... І робота наших операторів... Саме українці змінили характер війни - а не китайці...
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16.07.2025 13:29 Ответить
Ну так нехай роблять такий самий мотлох, тільки свій. Протестувати в бойових умовах можна тут.
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16.07.2025 13:31 Ответить
А краще накопичувати на складах, не використовувати, а потім утилізовувати через закінчення терміну придатності?
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16.07.2025 14:38 Ответить
Читав у кацапських новинах - "Эффективность работы ЗРК "Бук" и "Тор" дастигает 90%-тов!!!"
Про ефективність роботи наших ФПВ-дронів, по ЗРК "Тор" і "Бук" , кацапами не вказують...
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16.07.2025 13:27 Ответить
Нульова: радар не бачить. Навіть "панцирі" не можуть захистись від FPV.
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16.07.2025 13:32 Ответить
Куди срака москаля поскакала?
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16.07.2025 14:44 Ответить
 
 