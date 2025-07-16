Ракета российского ЗРК "Бук" "скачет" по лесополосе после попадания украинского дрона. ВИДЕО

Украинские воины из 14-го отдельного полка БпАК уничтожили российский ЗРК "Бук".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.

"На границе Запорожской и Донецкой областей операторы 2-го батальона 14-го отдельного полка БпАК Сил беспилотных систем с помощью средств, работающих на оперативно-тактической глубине, поразили ЗРК "Бук" российских оккупационных войск. Точное попадание в установку повлекло детонацию ракет и полное ее уничтожение. Операция проведена во взаимодействии с аэроразведкой 74-го ОРБ", - говорится в комментарии к записи.

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