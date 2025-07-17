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Зенітна ракета влучає у російський ударний дрон "Shahed". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент влучання зенітної ракети у російський ударний БПЛА "Shahed".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворожий безпілотник був знищений у зоні відповідальності ПвК "Центр".
Топ коментарі
+8 Aleksander Lukashenko
показати весь коментар17.07.2025 16:37 Відповісти Посилання
+4 Евгений Пономарев #542031
показати весь коментар17.07.2025 17:31 Відповісти Посилання
+3 Шалаш Камишев
показати весь коментар17.07.2025 16:33 Відповісти Посилання
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Вартість переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) "Ігла" може коливатися в залежності від модифікації та комплектації, але, за даними з відкритих джерел, на 2003 рік ціна становила приблизно від 60 000 до 80 000 доларів США,
На другому місті спрощені радіокомандні типу Рапіри.
Все інше дорого.
Это примерно в 5 раз дороже шахида. Но если учесть, что его целью могла быть нефтебочка кубов на 1000 нефти Brent , то 250 килобаксов пришлось отдать за то, чтобы не сгорело примерно 430 килобаксов. Вполне прибыльная сделка на мой взгляд.
Шахед повинен був розібратися без детонації.
Отак би вчора всі 50 збили, які не збили ...