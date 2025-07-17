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Новини Відео ППО України
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Зенітна ракета влучає у російський ударний дрон "Shahed". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент влучання зенітної ракети у російський ударний БПЛА "Shahed".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворожий безпілотник був знищений у зоні відповідальності ПвК "Центр".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ракета російського ЗРК "Бук" "скаче" лісосмугою після влучання українського дрона. ВIДЕО

Автор: 

ППО (3397) знищення (7816) Шахед (1311)


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Топ коментарі
+8
Коли летить не в тебе - все занадто дорого.
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17.07.2025 16:37 Відповісти
+4
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17.07.2025 17:31 Відповісти
+3
Може вiн в Кончу-Заспу летiв?
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17.07.2025 16:33 Відповісти
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Може вiн в Кончу-Заспу летiв?
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17.07.2025 16:33 Відповісти
І скільки коштує ракета, та й скільки їх в нас?
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17.07.2025 16:35 Відповісти
Коли летить не в тебе - все занадто дорого.
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17.07.2025 16:37 Відповісти
Вартість зенітних ракет значно відрізняється в залежності від типу та моделі. Наприклад, ракета для ЗРК Patriot коштує близько 3 мільйонів доларів, в той час як ракета до переносного ЗРК Stinger може коштувати понад 480 тисяч доларів. Ракети для систем малої дальності, такі як Vampire, можуть коштувати 30 тисяч доларів, а для IRIS-T - близько 900 тисяч євро.
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17.07.2025 16:38 Відповісти
Є бюджетні ЗРК типу Рапіра, Стромер, К-415, АДАТС.
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17.07.2025 16:50 Відповісти
Найкращою відповіддю на питання "яка найдешевша зенітна ракета" є ПЗРК (переносні зенітно-ракетні комплекси), такі як "Ігла".
Вартість переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) "Ігла" може коливатися в залежності від модифікації та комплектації, але, за даними з відкритих джерел, на 2003 рік ціна становила приблизно від 60 000 до 80 000 доларів США,
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17.07.2025 17:30 Відповісти
Найбільш дешеві, це ті, що йдуть за лазерним променем.
На другому місті спрощені радіокомандні типу Рапіри.
Все інше дорого.
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17.07.2025 17:36 Відповісти
Теоретично й вузьконаправлений мікрофон...
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17.07.2025 18:18 Відповісти
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17.07.2025 17:31 Відповісти
На видео ракета похожа на MIM-23(HAWK) - $250 000
Это примерно в 5 раз дороже шахида. Но если учесть, что его целью могла быть нефтебочка кубов на 1000 нефти Brent , то 250 килобаксов пришлось отдать за то, чтобы не сгорело примерно 430 килобаксов. Вполне прибыльная сделка на мой взгляд.
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17.07.2025 17:57 Відповісти
В Конче-Заспі були прильоти.
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17.07.2025 16:37 Відповісти
Та ти шо? Коли? В кого поцілили?
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17.07.2025 16:50 Відповісти
З самого початку війни. Перше, що туди залетіло - х-101.
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17.07.2025 16:52 Відповісти
А "арєшнік" часом не залітав?
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17.07.2025 17:56 Відповісти
Що це за ракета тамка дивна? Невже Стормер?
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17.07.2025 16:38 Відповісти
Навряд. Starstreak має кінетичну БЧ.
Шахед повинен був розібратися без детонації.
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17.07.2025 17:10 Відповісти
ПвК "Центр" - доброї охоти й надалі!!!
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17.07.2025 16:57 Відповісти
Красиво
Отак би вчора всі 50 збили, які не збили ...
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17.07.2025 17:07 Відповісти
Для цього треба було випускати ракети а не асфальт і шашлики.
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17.07.2025 17:10 Відповісти
Конспірологія стверджує, що сабтаж має програмний характер. 5 років від розвідувальної інформації. Їжаки стільки не живуть.
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17.07.2025 17:36 Відповісти
а колись були зенітні гармати 85 мм
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17.07.2025 17:45 Відповісти
 
 