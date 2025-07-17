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Зенитная ракета попадает в российский ударный дрон "Shahed". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент попадания зенитной ракеты в российский ударный БПЛА "Shahed".
Как сообщает Цензор.НЕТ, вражеский беспилотник был уничтожен в зоне ответственности ПвК "Центр".
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+2 Aleksander Lukashenko
показать весь комментарий17.07.2025 16:37 Ответить Ссылка
+1 Шалаш Камишев
показать весь комментарий17.07.2025 16:33 Ответить Ссылка
+1 віктор федорович #394174
показать весь комментарий17.07.2025 16:38 Ответить Ссылка
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Шахед повинен був розібратися без детонації.
Отак би вчора всі 50 збили, які не збили ...