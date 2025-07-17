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Новости Видео ПВО Украины
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Зенитная ракета попадает в российский ударный дрон "Shahed". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент попадания зенитной ракеты в российский ударный БПЛА "Shahed".

Как сообщает Цензор.НЕТ, вражеский беспилотник был уничтожен в зоне ответственности ПвК "Центр".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ракета российского ЗРК "Бук" "скачет" по лесополосе после попадания украинского дрона. ВИДЕО

Автор: 

ПВО (2954) уничтожение (7503) Шахед (1308)


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Топ комментарии
+2
Коли летить не в тебе - все занадто дорого.
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17.07.2025 16:37 Ответить
+1
Може вiн в Кончу-Заспу летiв?
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17.07.2025 16:33 Ответить
+1
Вартість зенітних ракет значно відрізняється в залежності від типу та моделі. Наприклад, ракета для ЗРК Patriot коштує близько 3 мільйонів доларів, в той час як ракета до переносного ЗРК Stinger може коштувати понад 480 тисяч доларів. Ракети для систем малої дальності, такі як Vampire, можуть коштувати 30 тисяч доларів, а для IRIS-T - близько 900 тисяч євро.
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17.07.2025 16:38 Ответить
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Може вiн в Кончу-Заспу летiв?
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17.07.2025 16:33 Ответить
І скільки коштує ракета, та й скільки їх в нас?
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17.07.2025 16:35 Ответить
Коли летить не в тебе - все занадто дорого.
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17.07.2025 16:37 Ответить
Вартість зенітних ракет значно відрізняється в залежності від типу та моделі. Наприклад, ракета для ЗРК Patriot коштує близько 3 мільйонів доларів, в той час як ракета до переносного ЗРК Stinger може коштувати понад 480 тисяч доларів. Ракети для систем малої дальності, такі як Vampire, можуть коштувати 30 тисяч доларів, а для IRIS-T - близько 900 тисяч євро.
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17.07.2025 16:38 Ответить
Є бюджетні ЗРК типу Рапіра, Стромер, К-415, АДАТС.
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17.07.2025 16:50 Ответить
В Конче-Заспі були прильоти.
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17.07.2025 16:37 Ответить
Та ти шо? Коли? В кого поцілили?
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17.07.2025 16:50 Ответить
З самого початку війни. Перше, що туди залетіло - х-101.
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17.07.2025 16:52 Ответить
Що це за ракета тамка дивна? Невже Стормер?
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17.07.2025 16:38 Ответить
Навряд. Starstreak має кінетичну БЧ.
Шахед повинен був розібратися без детонації.
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17.07.2025 17:10 Ответить
ПвК "Центр" - доброї охоти й надалі!!!
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17.07.2025 16:57 Ответить
Красиво
Отак би вчора всі 50 збили, які не збили ...
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17.07.2025 17:07 Ответить
Для цього треба було випускати ракети а не асфальт і шашлики.
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17.07.2025 17:10 Ответить
 
 