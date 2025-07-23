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Оператор дрона скидом знищує понтонну переправу окупантів на східному напрямку. ВIДЕО
Оператор українського дрона скидом знищив понтонну переправу, яку окупанти навели через річку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах.
"Оператор гексакоптера ювелірним скидом вибухівки знищує російську понтонну переправу на східному напрямку", - зазначається у коментарі до відео.
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