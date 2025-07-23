УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12831 відвідувач онлайн
Новини Відео Дрони проти окупантів
2 541 2

Оператор дрона скидом знищує понтонну переправу окупантів на східному напрямку. ВIДЕО

Оператор українського дрона скидом знищив понтонну переправу, яку окупанти навели через річку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах.

"Оператор гексакоптера ювелірним скидом вибухівки знищує російську понтонну переправу на східному напрямку", - зазначається у коментарі до відео.

Також дивіться: Знищення авіаційними ударами мосту на території РФ. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18261) міст (1247) знищення (7852)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Коли ж вже будуть новини:
"Оператор дрона знищує авто Єрмака".
"Арахамія підлітає та падає на землю за парканом Маріїнського парка".
"Зеленський горить та канає у калюжі своїх випорожнень".
"Собаки доїдають рештки Татарова".
показати весь коментар
23.07.2025 14:12 Відповісти
От так ефективність риго-зелених, в них в голові власні статки, а хлопці із усіх сил утримують роснечесть. Між іншим по цій переправі техніка пройшла.
показати весь коментар
23.07.2025 14:47 Відповісти
 
 