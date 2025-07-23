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Оператор дрона сбросом уничтожает понтонную переправу оккупантов на восточном направлении. ВИДЕО

Оператор украинского дрона сбросом уничтожил понтонную переправу, которую оккупанты навели через реку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях.

"Оператор гексакоптера ювелирным сбросом взрывчатки уничтожает российскую понтонную переправу на восточном направлении", - отмечается в комментарии к видео.

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Автор: 

армия РФ (20110) мост (1034) уничтожение (7539)


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23.07.2025 14:12 Ответить
От так ефективність риго-зелених, в них в голові власні статки, а хлопці із усіх сил утримують роснечесть. Між іншим по цій переправі техніка пройшла.
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23.07.2025 14:47 Ответить
 
 