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Оператор дрона сбросом уничтожает понтонную переправу оккупантов на восточном направлении. ВИДЕО
Оператор украинского дрона сбросом уничтожил понтонную переправу, которую оккупанты навели через реку.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях.
"Оператор гексакоптера ювелирным сбросом взрывчатки уничтожает российскую понтонную переправу на восточном направлении", - отмечается в комментарии к видео.
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