Бійці 5-ї ОШБр знищили піхоту в укритті та замасковані мотоцикли на Краматорському напрямку. ВIДЕО
На Краматорському напрямку бійці 5-ї окремої штурмової бригади ЗСУ ударами дронів знищили піхоту ворога, що намагалась сховатися в укритті, а також замасковані мотоцикли, які використовувались для пересування та диверсійної діяльності.
Відповідне відео опубліковано на каналі ОСУВ "Хортиця", інформує Цензор.НЕТ.
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Микола Джеря #610658
показати весь коментар25.07.2025 18:20 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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