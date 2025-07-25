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Бійці 5-ї ОШБр знищили піхоту в укритті та замасковані мотоцикли на Краматорському напрямку. ВIДЕО

На Краматорському напрямку бійці 5-ї окремої штурмової бригади ЗСУ ударами дронів знищили піхоту ворога, що намагалась сховатися в укритті, а також замасковані мотоцикли, які використовувались для пересування та диверсійної діяльності.

Відповідне відео опубліковано на каналі ОСУВ "Хортиця", інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Бійці 5 ОШБр атакували наземний дрон, укриття з піхотою і мотоцикліста на Краматорському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

дрони (5165) 5 ОШБр (130)


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А что за предатели оставили столько желтой техники Набережно Чельнинцам и Елабужчанам?
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25.07.2025 18:20 Відповісти
 
 