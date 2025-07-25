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Бойцы 5-й ОШБр уничтожили пехоту в укрытии и замаскированные мотоциклы на Краматорском направлении. ВИДЕО
На Краматорском направлении бойцы 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ ударами дронов уничтожили пехоту врага, которая пыталась спрятаться в укрытии, а также замаскированные мотоциклы, которые использовались для передвижения и диверсионной деятельности.
Соответствующее видео опубликовано на канале ОСГВ "Хортиця", информирует Цензор.НЕТ.
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Микола Джеря #610658
показать весь комментарий25.07.2025 18:20 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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