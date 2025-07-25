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Новости Видео Дроны против оккупантов
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Бойцы 5-й ОШБр уничтожили пехоту в укрытии и замаскированные мотоциклы на Краматорском направлении. ВИДЕО

На Краматорском направлении бойцы 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ ударами дронов уничтожили пехоту врага, которая пыталась спрятаться в укрытии, а также замаскированные мотоциклы, которые использовались для передвижения и диверсионной деятельности.

Соответствующее видео опубликовано на канале ОСГВ "Хортиця", информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Бойцы 5-й ОШБр атаковали наземный дрон, укрытие с пехотой и мотоциклиста на Краматорском направлении. ВИДЕО

Автор: 

дроны (4338) 5 ОШБр (127)


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А что за предатели оставили столько желтой техники Набережно Чельнинцам и Елабужчанам?
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25.07.2025 18:20 Ответить
 
 