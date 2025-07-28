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Новини Відео Розширення НАТО на схід
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Наші умови - ніякого втягування України в НАТО та взагалі ніякого розширення Альянсу, - Лавров. ВIДЕО

Глава МЗС Росії Сергій Лавров наполягає на тому, що "Україну не втягували в НАТО".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Задачі буде виконано. Ми наполягаємо на тому, що є нашою законною вимогою. А саме - забезпечення нашої безпеки. Ніякого втягування України в НАТО, взагалі ніякого розширення НАТО. Воно й так всупереч всім обіцянкам та документам, які ухвалювалися, розширилося впритул до наших кордонів", - сказав міністр країни-окупанта.

Читайте: Лавров: "50 днів. Було раніше і 24 години, було і 100 днів, ми все це проходили"

Автор: 

Лавров Сергій (1633) НАТО (6692) росія (66879)


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Топ коментарі
+24
в Фінляндія знала про ваші вимоги?
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28.07.2025 12:44 Відповісти
+13
пішов на ку й Ігого смердяче
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28.07.2025 12:45 Відповісти
+11
Дочку свою у країну НАТО ЗАПХАВ , а українці - другий сорт. Щоб ти здох , МАНКУРТ
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28.07.2025 12:47 Відповісти
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28.07.2025 12:44 Відповісти
в Фінляндія знала про ваші вимоги?
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28.07.2025 12:44 Відповісти
Хотілось би більш детально про "всупереч всім обіцянкам та документам, які ухвалювалися".
Хто ж їм таку нісенітницю обіцяв та ухвалював? Мабуть Орбан з Фіцо та Вучичем 😂
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28.07.2025 12:56 Відповісти
Коняці не доповіли що Фінляндія в НАТО )))
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28.07.2025 13:20 Відповісти
а тепер вже і австрія думае вступати
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28.07.2025 13:24 Відповісти
пішов на ку й Ігого смердяче
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28.07.2025 12:45 Відповісти
Цю Армянську коняку НА МИЛО
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28.07.2025 12:45 Відповісти
Старый дурак совсем крышей поехал.
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28.07.2025 12:46 Відповісти
Дочку свою у країну НАТО ЗАПХАВ , а українці - другий сорт. Щоб ти здох , МАНКУРТ
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28.07.2025 12:47 Відповісти
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28.07.2025 12:47 Відповісти
документ покажи дебіл ! відшмагайте коняку по пиці меморандумом щоб більше не іржала .
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28.07.2025 12:49 Відповісти
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28.07.2025 12:50 Відповісти
господи .тот старый марозматик здохнит наконец то или клоны уже готовы?
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28.07.2025 12:52 Відповісти
"Кінь досягає в середньому віку 25-30 років, серед деяких порід поні зустрічаються тварини, котрі доживають до 40 років. Максимально достовірно відомий рекорд довгожительства серед коней - 62 роки".
А цьому мерину 🐴 вже 75. Неподобство!
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28.07.2025 13:01 Відповісти
В 75 років потрібно вже готуватися до землі, а не оце все.
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28.07.2025 13:03 Відповісти
Якщо ніякого поширення,то і ніякого тримання особистих коштів,нерухомості на Заході.
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28.07.2025 12:52 Відповісти
НИЯКИХ Навчань дітей із раши у ЕС і США, НИЯКИХ покупок нерухомості і авто на заході
НІЯКИХ постачань технологій раше
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28.07.2025 12:55 Відповісти
думаю європейці будуть проти, адже їм потрібні парашинські гроші.
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28.07.2025 12:57 Відповісти
Хто сказав? європейці почали хоч повітрям дихати , бо раніше від нахабних хамовитих росіян було душно
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28.07.2025 13:01 Відповісти
мова не про руссотурісто, а великий капітал який скуповує елітну нерухомість та підприємства, через офшори.
таким чином гроші які європа витратила на газ-нафту з мордору повертаються назад у економіку.
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28.07.2025 13:28 Відповісти
Кабаєва народжувала у Швейцарії, а не в Білорусі чи КНДР, син соловьева у Парижу - країні НАТО, Кадиров чуть не втопився на днях у Турції в Бодрумі - це теж країна НАТО.
ЦІ ХРЕМЛІВСЬКІ КРИСИ ЗОВСІМ ОФУІЛИ
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28.07.2025 12:52 Відповісти
Навіть син Газманова в США сидить, єсаул блд
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28.07.2025 13:04 Відповісти
Да давити ціх манкуртів треба як тарганів
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28.07.2025 13:05 Відповісти
Він поки що хорунжий.
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28.07.2025 13:18 Відповісти
пес
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28.07.2025 12:54 Відповісти
Ага, как один из результатов войны с Украиной, в НАТО вступили Швеция и Финляндия. "Выдающееся" достижение в борьбе с "западной угрозой". Никакого расширения альянса).
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28.07.2025 12:55 Відповісти
Саме цікаве, що нема ніяких документів, які б забороняли НАТО приймати в свій склад нових членів. Можливо хтось усно ***** й обіцяв, але про те ніхто не знає.
До речі, от вже і Австрія в особі її сьогоднішніх керівників заявляє, що з таким станом виконання вимог Міжнародного права нейтральний статус її від агресії не захищає.
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28.07.2025 12:55 Відповісти
Навіть якщо і Австрія завтра стане членом НАТО то росії буде по барабано. Їх цікавить виключно Україна. І цікавить у плані російської власності на нашу державу. Бо без України росія автоматично стає Кацапстаном вже офіційно. Ми їхня соломинка яка поєднує ******* РФ з Європою. Порветься, і вони в азійській системі з усіма цінностями.
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28.07.2025 13:22 Відповісти
Московію цікавить далеко не виключно Україна, а всі території, які колись входили до складу СРСР чи, навіть РІ. Але Україна найбільше, звісно.
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28.07.2025 13:41 Відповісти
Це він глаголить, про «тріаду прутіна», мізуліну-кривоногіх-кабаєву??
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28.07.2025 12:55 Відповісти
НИЯКИХ віз росіянам у країни НАТО
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28.07.2025 12:56 Відповісти
Що зараз роблять РОСІЯНЕ - беруть вірменське громадянство і тоді вони можуть відкривати рахунки ( студенти наприклад) в европейських банках
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28.07.2025 12:59 Відповісти
Вимоги будеш до своєї кобили висувати. Україна Незалежна держава і ніяка болотяна скотина не буде нічого нам вказувати
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28.07.2025 13:01 Відповісти
Якщо вже сайт викладає відео з Лавровим (до речі - а чого без перекладу ?) , то чого лише цей маленький фрагмент ? Викладайте повністю - він багато чого там казав ...
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28.07.2025 13:01 Відповісти
Недарма пуйло у австрійської міністерки на весіллі танцював. Знав, що Австрія рано чи пізно вбік Альянсу посуне. Виявилось рано...
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28.07.2025 13:02 Відповісти
Та да, та да, всі побачили які ви "голуби миру". Тепер Україна потрібна НАТО ще більше ніж у 2022. Тепер всі розуміють, що Україна це Східний Форпост, така собі "Стіна" від орків.
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28.07.2025 13:07 Відповісти
Тужиця
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28.07.2025 13:10 Відповісти
Хакерська група Silent Crow взяла на себе відповідальність за великомасштабний збій інформаційних систем російської авіакомпанії «Аерофлот», який призвів 28 липня до скасування десятків авіарейсів.

«Повністю скомпрометована і знищена внутрішня IT-інфраструктура компанії», - стверджують хакери. За їхніми словами, вони цілий рік мали доступ до корпоративної мережі «Аерофлоту» і отримали повний масив даних про історію перельотів.

Хакери заявляють про знищення приблизно 7000 фізичних і віртуальних серверів. За їхніми твердженнями, скомпрометовані критичні корпоративні системи, персональні комп'ютери співробітників, у тому числі керівних.

Зломщики заявляють про отримання даних із серверів прослуховування та із систем спостереження і контролю за персоналом. Загальний обсяг отриманої інформації становить 12 TB. Silent Crow обіцяє розпочати публікацію матеріалів.
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28.07.2025 13:20 Відповісти
Та ніякий дурень Україну не візьме в НАТО, це розуміє і росія, і решта світу. Тому ця вимога якби сказати...до дупи. Як там casus belli. Не було б НАТО, буда б інша причина. Цієї війни можна було запобігти в одному випадку, лягти під росію як білорусь.
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28.07.2025 13:25 Відповісти
Стара понура СРУсь паршива каконяка, зппхайсвоїумовидо своєй старой армянській сраки а потім дай їх скуштувати своєй смердючрй донькі громадянки сша.
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28.07.2025 13:26 Відповісти
фігасє, Лавров вже керує НАТО? Рютте послали на свалку історії?
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28.07.2025 13:30 Відповісти
😂
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28.07.2025 13:50 Відповісти
Осел ти чи кінь,скоріше мерин,запам'ятай,Україна буде в НАТО.Не тобі це рішати
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28.07.2025 13:42 Відповісти
 
 