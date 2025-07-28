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Наші умови - ніякого втягування України в НАТО та взагалі ніякого розширення Альянсу, - Лавров. ВIДЕО
Глава МЗС Росії Сергій Лавров наполягає на тому, що "Україну не втягували в НАТО".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
"Задачі буде виконано. Ми наполягаємо на тому, що є нашою законною вимогою. А саме - забезпечення нашої безпеки. Ніякого втягування України в НАТО, взагалі ніякого розширення НАТО. Воно й так всупереч всім обіцянкам та документам, які ухвалювалися, розширилося впритул до наших кордонів", - сказав міністр країни-окупанта.
Топ коментарі
+24 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар28.07.2025 12:44 Відповісти Посилання
+13 Любо Неожиданнов
показати весь коментар28.07.2025 12:45 Відповісти Посилання
+11 Sophia-Maria Duglass #550966
показати весь коментар28.07.2025 12:47 Відповісти Посилання
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Хто ж їм таку нісенітницю обіцяв та ухвалював? Мабуть Орбан з Фіцо та Вучичем 😂
А цьому мерину 🐴 вже 75. Неподобство!
НІЯКИХ постачань технологій раше
таким чином гроші які європа витратила на газ-нафту з мордору повертаються назад у економіку.
ЦІ ХРЕМЛІВСЬКІ КРИСИ ЗОВСІМ ОФУІЛИ
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