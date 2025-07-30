Воїни ССО здійснили наліт на ворога на Північно-Слобожанському напрямку: 7 окупантів знищено, захоплено позиції. ВIДЕО

Сили спеціальних операцій провели успішну операцію на Північно-Слобожанському напрямку. Її результат - семеро знищених ворогів і захоплені позиції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ССО.

Як зазначається, оператори 73 морського центру спеціальних операцій у взаємодії з побратимами зі 144 центру ССО впритул підійшли до позиції, яку займав противник. Ворожим солдатам кілька разів запропонували здатися в полон і зберегти життя. Але, ті відмовилися.

"Після цього зведена група швидко і злагоджено здійснила наліт на позиції. Ворог намагався чинити опір, але був знищений. У руках наших операторів опинилися його документи та зброя.

Під час роботи на позиціях нашу групу намагалися знищити потужним вогнем із міномета. Одного побратима було поранено, воїн отримав належну медичну допомогу, загроз його життю немає", - йдеться у повідомленні.

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На успішність цієї операції вплинуло ретельне планування, а також чітка взаємодія і злагоджена робота усіх воїнів, які брали в ній участь.