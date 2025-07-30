Воины ССО совершили налет на врага на Северо-Слобожанском направлении: 7 оккупантов уничтожено, захвачены позиции.. ВИДЕО
Силы специальных операций провели успешную операцию на Северо-слобожанском направлении. Ее результат - семеро уничтоженных врагов и захваченные позиции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ССО.
Как отмечается, операторы 73 морского центра специальных операций во взаимодействии с побратимами из 144 центра ССО вплотную подошли к позиции, которую занимал противник. Вражеским солдатам несколько раз предложили сдаться в плен и сохранить жизнь. Но, те отказались.
"После этого сводная группа быстро и слаженно осуществила налет на позиции. Враг пытался сопротивляться, но был уничтожен. В руках наших операторов оказались его документы и оружие.
Во время работы на позициях нашу группу пытались уничтожить мощным огнем из миномета. Один побратим был ранен, воин получил надлежащую медицинскую помощь, угроз его жизни нет", - говорится в сообщении.
На успешность этой операции повлияло тщательное планирование, а также четкое взаимодействие и слаженная работа всех воинов, которые принимали в ней участие.
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