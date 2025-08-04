Новий керівник Держфінмону Пронін привів у свою команду друга родини, фотографку, експрацівницю "Макдональдса" та людей з попереднього місця роботи, - Bihus.info. ВIДЕО

Після призначення Філіпа Проніна очільником Державної служби фінансового моніторингу цей державний орган перетворився на гурток "своїх людей". У команді Проніна працюють працівники з його попереднього місця роботи, друг родини, а також люди без належного досвіду роботи.

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info, повідомляє Цензор.НЕТ.

Пронін замінив Ігоря Черкаського

Філіп Пронін очолив Державну службу фінансового моніторингу 31 грудня 2024 року. Він замінив на цій посаді Ігоря Черкаського, який очолював відомство з 1 березня 2014 року.

До призначення очільником Держфінмоніторингу Пронін очолював Полтавську ОДА. До цього Філіп Пронін із 2017 року працював в АРМА, з 2020 року – на посаді заступника голови Нацагентства.

Як зазначають розслідувачі, про Державну службу фінансового моніторингу України активно заговорили в мережі на початку року – після фактичної участі структури в накладенні санкцій на п'ятого президента Петра Порошенка. Саме в той період команда Фінмону, яку очолив Пронін, почала активно оновлюватися – тут відбулися масштабні кадрові зміни.

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Перший заступник - Богдан Корольчук

Першим заступником Філіпа Проніна у Державній службі фінансового моніторингу став Богдан Корольчук. Він понад 15 років пропрацював у Національній поліції України, а в 2023 був призначений на посаду першого заступника Проніна в Полтавській ОДА.

Однак, Проніна та Корольчука пов’язує не лише робота в Полтаві. Дружина Корольчука Тетяна раніше працювала в АРМА у відділі виявлення та розшуку активів, саме тоді, коли його очолював Філіп Пронін.

Журналісти з'ясували, що нині спільно із дружиною Філіпа Проніна жінка володіє компанією, що надає консалтингові послуги.

Попри цілком звичайні доходи родини, у 2023-му у дружини Корольчука з’явилась дорога нерухомість — квартира в ЖК Dock32 у Києві, а також дві комірки та два паркомісця. Загальна вартість покупок — понад 160 тисяч доларів. За два попередні роки офіційні доходи родини були меншими, навіть з урахуванням заощаджень.

Ексколеги по АРМА

Ще один представник команди Проніна у Фінмоні - Віталій Тесленко, який до цього працював разом із ним в АРМА. На момент звільнення звідти Тесленко вказував у декларації, що зареєстрований у гуртожитку, а користується старою гостинкою. Але вже за місяць після звільнення став власником 100-метрової квартири в ЖК "Hennessy House" у Києві приблизно за 140 тисяч доларів.

У розслідуванні зауважується, що офіційних доходів на таку покупку Тесленко не мав лише зарплата і кілька тисяч заощаджень. У декларації він вказав, що квартиру йому подарувала 80-річна мати, яка, за даними із реєстрів, ніколи не займалась бізнесом.

Також журналісти розповіли, що у команді Проніна працює і Артем Матіос - племінник колишнього військового прокурора Анатолія Матіоса.

Експрацівниця Макдональдсу та студент без досвіду

Аналізом ризиків бюджетної сфери та сфери державного управління віднедавна займається Діана Вієр.

Журналісти розповіли, що дівчина минулоріч закінчила КНЕУ і її попереднім місцем роботи перед Фінмоніторингом був "Макдональдс". Вона сама це вказує в своїй же декларації.

А розслідуваннями іноземних ризиків тепер займається Дмитро Прачук, який взагалі ніде раніше офіційно не працював, а навчався і жив на стипендію та допомогу від родичів.

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Головний спеціаліст стратегії розвитку фінмоніторингу - фотографка

На посаду головного спеціаліста стратегії розвитку фінансового моніторингу призначили фотографку Катерину Пєшикову. До грудня 2022-го вона офіційно мала профільний ФОП в Полтаві, згодом працювала у пресслужбі Полтавської ОДА, де і познайомилася з Філіпом Проніним.

Після його призначення в Держфінмоніторинг вона переїхала до Києва і стала держслужбовицею.

Журналісти з'ясували, що Пєшикова продовжує займатися комерційною зйомкою після призначеня на державну посаду. Для цього медійники замовили фотосесію у "спеціаліста стратегії розвитку".

Працівниця запропонувала оплатити її роботу готівкою, вказавши, що година зйомки у неї коштує 2 тис. гривень.

Розслідувачі Bihus.info поцікавилися у Пєшикової, як вона отримала держпосаду, проте вона відмовилася спілкуватися.

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