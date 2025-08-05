Півтора десятка автомобілів знищили бійці підрозділу "Ivan Franko Group" на Покровському напрямку. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти бойової роботи операторів дронів підрозділу "Ivan Franko Group" на Покровському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафіксовані моменти успішних атак на техніку забезпечення окупантів.
"Коли ми зацікавились певним логістичним шляхом, то для противника це значить, що рух там буде закрито надовго, а хто порушить комендантський режим - буде знищений. Цього разу ще біля 15 автомобілів рашистів було знищено групою IFG на Покровському напрямку протягом бойового виїзду", - зазначають у коментарі до відео бійці.
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