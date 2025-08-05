Полтора десятка автомобилей уничтожили бойцы подразделения "Ivan Franko Group" на Покровском направлении. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты боевой работы операторов дронов подразделения "Ivan Franko Group" на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи зафиксированы моменты успешных атак на технику обеспечения оккупантов.

"Когда мы заинтересовались определенным логистическим путем, то для противника это значит, что движение там будет закрыто надолго, а кто нарушит комендантский режим - будет уничтожен. На этот раз еще около 15 автомобилей рашистов было уничтожено группой IFG на Покровском направлении в течение боевого выезда", - отмечают в комментарии к видео бойцы.

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