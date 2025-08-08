УКР
Атака безпілотників на Київщину
Нічний удар РФ по Бучі: пошкоджено будинки та дитсадок (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Внаслідок російської атаки вночі 8 серпня у Бучі на Київщині пошкоджено  приватні будинки і дитячий садок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє міський голова Анатолій Федорук.

За попередньою інформацією,  пошкоджено 7 приватних будинків і дитячий садочок. Також понівечило недобудований бізнес-центр.

"Головне - всі живі. Рятувальники, комунальні служби, поліція - на місці. Людям допомагають одразу. Росія знову показала, що вона - чисте зло. Тероризує цивільних людей, бо іншого не вміє", - зазначив міський голова.

Згодом у поліції Київської області повідомили, внаслідок атаки пошкоджень зазнали 21 приватний будинок та 10 транспортних засобів. Крім того, пошкоджено 3 гаражні приміщення, 2 господарчі будівлі та 3 недобудови.

"За попередньою інформацією, постраждали двоє осіб — 80-річна жінка та 45-річний чоловік. Медичну допомогу їм надали на місці", - повідомили правоохоронці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував Бучанський район Київщини: є постраждалі

Буча - наслідки
От цікаво, що є такого в Бучі чого немає в Конча-Заспі?
показати весь коментар
08.08.2025 09:18 Відповісти
В Конче-Заспі немає виробництва і це не "шахедна" сторона. Але я так розумію, що питання риторичне
показати весь коментар
08.08.2025 09:25 Відповісти
Конча - Заспа поза підозрою а от в Бучі мирні жителі точають снаряди
показати весь коментар
08.08.2025 09:26 Відповісти
Як завжди варвари воюють з мирним населенням ,зруйновані житлові будинки ,дитячий садок ну що ж так воює рашиська орда ,а Трамп хоче зустрічатись з найкривавішим терористом 21 століття, який ніяк не здохне.
показати весь коментар
08.08.2025 09:38 Відповісти
Воєнний злочинець ******, гадить Україні, на очах Світу та болакунів про міру-мір!!
показати весь коментар
08.08.2025 09:44 Відповісти
 
 