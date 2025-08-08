Нічний удар РФ по Бучі: пошкоджено будинки та дитсадок (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Внаслідок російської атаки вночі 8 серпня у Бучі на Київщині пошкоджено приватні будинки і дитячий садок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє міський голова Анатолій Федорук.

За попередньою інформацією, пошкоджено 7 приватних будинків і дитячий садочок. Також понівечило недобудований бізнес-центр.

"Головне - всі живі. Рятувальники, комунальні служби, поліція - на місці. Людям допомагають одразу. Росія знову показала, що вона - чисте зло. Тероризує цивільних людей, бо іншого не вміє", - зазначив міський голова.

Згодом у поліції Київської області повідомили, внаслідок атаки пошкоджень зазнали 21 приватний будинок та 10 транспортних засобів. Крім того, пошкоджено 3 гаражні приміщення, 2 господарчі будівлі та 3 недобудови.

"За попередньою інформацією, постраждали двоє осіб — 80-річна жінка та 45-річний чоловік. Медичну допомогу їм надали на місці", - повідомили правоохоронці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував Бучанський район Київщини: є постраждалі

















