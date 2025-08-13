УКР
Бойові дії на Покровському напрямку
1 752 6

Мінус 14 окупантів: артилеристи та оператори дронів бригади НГУ "Спартан" знищили ворожу штурмову групу поблизу Покровська. ВIДЕО

Артилеристи та оператори дронів бригади НГУ "Спартан" знищили ворожу штурмову групу із 14 окупантів поблизу Покровська.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Українська артилерія та дрони знищують російську штурмову групу чисельністю 14 осіб, що висадились з БТР. Покровський напрямок фронту, Донецька область. Робота 3-ї бригади оперативного призначення "Спартан" Національної гвардії України", - зазначає у коментарі автор публікації.

 

армія рф (18449) Донецька область (9295) Національна гвардія (1617) артилерія (816) Покровськ (770) Покровський район (885)


Слава нашим Воїнам Украіни і всім іноземцям , які нам
допомагають в цій боротьбі з кацапською ордою 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
показати весь коментар
13.08.2025 12:35 Відповісти
добре..
показати весь коментар
13.08.2025 12:37 Відповісти
Добивали касетами...
показати весь коментар
13.08.2025 12:42 Відповісти
уже нікто нікуда нє ідьот..
показати весь коментар
13.08.2025 12:52 Відповісти
правильно організована оборона - це слідкуєш зранку до вечора й влучно стріляєш..., а ще маскуєшся...
показати весь коментар
13.08.2025 12:56 Відповісти
Кучно та влучно!!
показати весь коментар
13.08.2025 13:19 Відповісти
 
 