Полонені росіяни розповіли про провал наступу на Покровськ та нелюдські порядки в армії РФ. ВIДЕО

Троє військовослужбовців російської армії — Артем Смірнов, Сергій Моргунов та Ельдар Закієв потрапили в полон до українських захисників під час бойових дій у напрямку Покровська. Вони висувалися у складі різних малих штурмових груп, однак фінал для всіх виявився однаковим.

За їхніми словами, у лісосмугах на підходах до Покровська залишилося щонайменше 70% особового складу, відправленого командирами у практично безнадійну атаку. Частина росіян була знищена, інші отримали поранення, і лише одиницям вдалося вижити та здатися українським військовим, повідомляє Цензор.НЕТ.

У полоні окупанти детально описали умови свого "похідного шляху": від відсутності координації та безглуздих наказів командування до звірячих порядків у російському війську, де життя солдата не має жодної цінності.

Дивіться: Сили оборони зачистили Покровськ від російських ДРГ. ВIДЕО