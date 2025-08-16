УКР
Полонені росіяни розповіли про провал наступу на Покровськ та нелюдські порядки в армії РФ. ВIДЕО

Троє військовослужбовців російської армії — Артем Смірнов, Сергій Моргунов та Ельдар Закієв потрапили в полон до українських захисників під час бойових дій у напрямку Покровська. Вони висувалися у складі різних малих штурмових груп, однак фінал для всіх виявився однаковим.

За їхніми словами, у лісосмугах на підходах до Покровська залишилося щонайменше 70% особового складу, відправленого командирами у практично безнадійну атаку. Частина росіян була знищена, інші отримали поранення, і лише одиницям вдалося вижити та здатися українським військовим, повідомляє Цензор.НЕТ.

У полоні окупанти детально описали умови свого "похідного шляху": від відсутності координації та безглуздих наказів командування до звірячих порядків у російському війську, де життя солдата не має жодної цінності.

Дивіться: Сили оборони зачистили Покровськ від російських ДРГ. ВIДЕО

армія рф (18469) Донецька область (9325) полонені (2334) Покровськ (776) Покровський район (901)
Все як у вас?Це у кого?❤️🇺🇦❤️
16.08.2025 09:16 Відповісти
Шо від них можна ще почути? - методичка одна на всіх
16.08.2025 09:19 Відповісти
Ну то й що, якби не подобалось, вже б щось робили, а так…, для них це норма, вони раби та нелюди, а Трамп їм червону доріжку…, яка дичина…
16.08.2025 09:40 Відповісти
Коротше, все, як у нас...
16.08.2025 09:14 Відповісти
16.08.2025 09:16 Відповісти
Нічого дивного-у нелюдів не може бути людських порядків не тільки у армії а й взагалі...
16.08.2025 09:15 Відповісти
16.08.2025 09:19 Відповісти
нелюдські порядки у нелюдів, не треба шукати в жопє пластєлін
16.08.2025 09:24 Відповісти
16.08.2025 09:40 Відповісти
Контракти підписали? Іпотєку закрили? Вигрібайте і радійте, що "ладу" білої не дійшло.
16.08.2025 09:53 Відповісти
Тому Трамп, і допомагає ******!!
Вони, уже майже 2 000.000 орків, за війну прикопали в Україні!
Слава Україні,
16.08.2025 09:59 Відповісти
Все жаліються, бідненьки окупанти. Важко їм вбивати українців. Комусь цей стогін заходить?
16.08.2025 11:48 Відповісти
Не треба було їх навіть в полон брати, розстреляти на місці і діло кінцем!
16.08.2025 11:53 Відповісти
 
 