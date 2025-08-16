Полонені росіяни розповіли про провал наступу на Покровськ та нелюдські порядки в армії РФ. ВIДЕО
Троє військовослужбовців російської армії — Артем Смірнов, Сергій Моргунов та Ельдар Закієв потрапили в полон до українських захисників під час бойових дій у напрямку Покровська. Вони висувалися у складі різних малих штурмових груп, однак фінал для всіх виявився однаковим.
За їхніми словами, у лісосмугах на підходах до Покровська залишилося щонайменше 70% особового складу, відправленого командирами у практично безнадійну атаку. Частина росіян була знищена, інші отримали поранення, і лише одиницям вдалося вижити та здатися українським військовим, повідомляє Цензор.НЕТ.
У полоні окупанти детально описали умови свого "похідного шляху": від відсутності координації та безглуздих наказів командування до звірячих порядків у російському війську, де життя солдата не має жодної цінності.
Вони, уже майже 2 000.000 орків, за війну прикопали в Україні!
Слава Україні,