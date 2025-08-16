РУС
Пленные россияне рассказали о провале наступления на Покровск и бесчеловечные порядки в армии РФ. ВIДЕО

Трое военнослужащих российской армии — Артем Смирнов, Сергей Моргунов и Эльдар Закиев попали в плен к украинским защитникам во время боевых действий в направлении Покровска. Они выдвигались в составе разных малых штурмовых групп, однако финал для всех оказался одинаковым.

За їхніми словами, у лісосмугах на підходах до Покровська залишилося щонайменше 70% особового складу, відправленого командирами у практично безнадійну атаку. Часть россиян была уничтожена, другие получили ранения, и только единицам удалось выжить и сдаться украинским военным, сообщает Цензор.НЕТ.

У полоні окупанти детально описали умови свого "похідного шляху": від відсутності координації та безглуздих наказів командування до звірячих порядків у російському війську, де життя солдата не має жодної цінності.

армия РФ (20316) Донецкая область (10506) пленные (2211) Покровск (744) Покровский район (893)
Топ комментарии
+13
Все як у вас?Це у кого?❤️🇺🇦❤️
16.08.2025 09:16 Ответить
+4
Шо від них можна ще почути? - методичка одна на всіх
16.08.2025 09:19 Ответить
+3
Ну то й що, якби не подобалось, вже б щось робили, а так…, для них це норма, вони раби та нелюди, а Трамп їм червону доріжку…, яка дичина…
16.08.2025 09:40 Ответить
Коротше, все, як у нас...
16.08.2025 09:14 Ответить
16.08.2025 09:16 Ответить
Нічого дивного-у нелюдів не може бути людських порядків не тільки у армії а й взагалі...
16.08.2025 09:15 Ответить
16.08.2025 09:19 Ответить
нелюдські порядки у нелюдів, не треба шукати в жопє пластєлін
16.08.2025 09:24 Ответить
16.08.2025 09:40 Ответить
Контракти підписали? Іпотєку закрили? Вигрібайте і радійте, що "ладу" білої не дійшло.
16.08.2025 09:53 Ответить
Тому Трамп, і допомагає ******!!
Вони, уже майже 2 000.000 орків, за війну прикопали в Україні!
Слава Україні,
16.08.2025 09:59 Ответить
Все жаліються, бідненьки окупанти. Важко їм вбивати українців. Комусь цей стогін заходить?
16.08.2025 11:48 Ответить
Не треба було їх навіть в полон брати, розстреляти на місці і діло кінцем!
16.08.2025 11:53 Ответить
 
 