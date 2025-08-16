Пленные россияне рассказали о провале наступления на Покровск и бесчеловечные порядки в армии РФ. ВIДЕО
Трое военнослужащих российской армии — Артем Смирнов, Сергей Моргунов и Эльдар Закиев попали в плен к украинским защитникам во время боевых действий в направлении Покровска. Они выдвигались в составе разных малых штурмовых групп, однако финал для всех оказался одинаковым.
За їхніми словами, у лісосмугах на підходах до Покровська залишилося щонайменше 70% особового складу, відправленого командирами у практично безнадійну атаку. Часть россиян была уничтожена, другие получили ранения, и только единицам удалось выжить и сдаться украинским военным, сообщает Цензор.НЕТ.
У полоні окупанти детально описали умови свого "похідного шляху": від відсутності координації та безглуздих наказів командування до звірячих порядків у російському війську, де життя солдата не має жодної цінності.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вони, уже майже 2 000.000 орків, за війну прикопали в Україні!
Слава Україні,