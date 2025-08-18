УКР
Прикордонники на Вовчанському напрямку ліквідували російського загарбника, який прикинувся мертвим. ВIДЕО

На Вовчанському напрямку прикордонники "Форпосту" за допомогою дрона ліквідували російського загарбника. Щоб врятуватися, він видавав себе за мертвого, однак українські військові відстежили кожен рух окупанта та атакували його.

Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.

Держприкордонслужба ДПСУ (6327) знищення (7998) дрони (5293) Харківська область (1477)
18.08.2025 16:56 Відповісти
Пограничникам слава !
18.08.2025 16:59 Відповісти
это очень важная. новость, для чего это?
18.08.2025 17:09 Відповісти
хороший кацап=мертвий кацап ...
18.08.2025 17:36 Відповісти
то нехай би рюкзак з кишечками свойіх боєвих партньоров за собою тягав, і замість спальника та термоковрика ними юзався ))
18.08.2025 17:14 Відповісти
Сказали - Не віримо!
18.08.2025 17:17 Відповісти
 
 