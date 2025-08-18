Прикордонники на Вовчанському напрямку ліквідували російського загарбника, який прикинувся мертвим. ВIДЕО
На Вовчанському напрямку прикордонники "Форпосту" за допомогою дрона ліквідували російського загарбника. Щоб врятуватися, він видавав себе за мертвого, однак українські військові відстежили кожен рух окупанта та атакували його.
Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.
