Пограничники на Волчанском направлении ликвидировали российского захватчика, притворившегося мертвым. ВИДЕО

На Волчанском направлении пограничники "Форпост" с помощью дрона ликвидировали российского захватчика. Чтобы спастись он выдавал себя за мертвого, однако украинские военные отследили каждое движение оккупанта и атаковали его.

Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.

