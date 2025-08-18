РУС
Пограничники на Волчанском направлении ликвидировали российского захватчика, притворившегося мертвым. ВИДЕО

На Волчанском направлении пограничники "Форпост" с помощью дрона ликвидировали российского захватчика. Чтобы спастись он выдавал себя за мертвого, однако украинские военные отследили каждое движение оккупанта и атаковали его.

Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Бойцы 3-й ОШБр ликвидировали российскую пехоту, а также атаковали легковушки, антенны связи и пушки. ВИДЕО

Харьковская область
18.08.2025 16:56 Ответить
Пограничникам слава !
18.08.2025 16:59 Ответить
это очень важная. новость, для чего это?
18.08.2025 17:09 Ответить
хороший кацап=мертвий кацап ...
18.08.2025 17:36 Ответить
то нехай би рюкзак з кишечками свойіх боєвих партньоров за собою тягав, і замість спальника та термоковрика ними юзався ))
18.08.2025 17:14 Ответить
Сказали - Не віримо!
18.08.2025 17:17 Ответить
 
 