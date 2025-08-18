Пограничники на Волчанском направлении ликвидировали российского захватчика, притворившегося мертвым. ВИДЕО
На Волчанском направлении пограничники "Форпост" с помощью дрона ликвидировали российского захватчика. Чтобы спастись он выдавал себя за мертвого, однако украинские военные отследили каждое движение оккупанта и атаковали его.
Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.
