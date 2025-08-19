УКР
11-річного хлопчика поранено внаслідок атаки РФ на Чорнобаївку. ВIДЕО

Сьогодні, 19 серпня, у Чорнобаївці Херсонської області через російську атаку постраждала дитина.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, близько 10:00 окупанти обстріляли житлову забудову села з артилерії. Під удар потрапив 11-річний хлопчик, який йшов вулицею.

Він дістав контузію, уламкове поранення плеча, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

Повідомляється, що першу допомогу дитині надали сусіди, а згодом бригада "екстренки" доставила хлопчика до лікарні.

