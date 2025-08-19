РУС
11-летний мальчик ранен в результате атаки РФ на Чернобаевку. ВИДЕО

Сегодня, 19 августа, в Чернобаевке Херсонской области из-за российской атаки пострадал ребенок.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, около 10:00 оккупанты обстреляли жилую застройку села из артиллерии. Под удар попал 11-летний мальчик, который шел по улице.

Он получил контузию, осколочное ранение плеча, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы.

Сообщается, что первую помощь ребенку оказали соседи, а впоследствии бригада "экстренки" доставила мальчика в больницу.

