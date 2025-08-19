Українські FPV-дрони знищують російську піхоту та військову техніку в районі Кремінної на Луганщині. ВIДЕО
Оператори українських FPV-дронів продовжують нищити ворога в Луганській області.
Відео ліквідації російської військової техніки і великої кількості піхоти противника оприлюдннене у соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.
Беззпілотники українського виробництва. Дрони працюють на оптоволокні.
Kristobal Juan
Kristobal Juan
19.08.2025 16:54
Luiza
Luiza
19.08.2025 16:55
Vitaliy Petrishen
Vitaliy Petrishen
19.08.2025 16:58
Игорь Вазианский
Игорь Вазианский
19.08.2025 17:24
мыкола дрон
мыкола дрон
19.08.2025 17:54
