Українські FPV-дрони знищують російську піхоту та військову техніку в районі Кремінної на Луганщині. ВIДЕО

Оператори українських FPV-дронів продовжують нищити ворога в Луганській області. 

Відео ліквідації російської військової техніки і великої кількості піхоти противника оприлюдннене у соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

Беззпілотники українського виробництва. Дрони працюють на оптоволокні. 

Соковита підбірка, я кінчив
19.08.2025 16:54 Відповісти
19.08.2025 16:55 Відповісти
Glory to Ukrainian Patriots!!!
19.08.2025 16:58 Відповісти
Це не може не подобатися!!!
19.08.2025 17:24 Відповісти
19.08.2025 17:54 Відповісти
 
 