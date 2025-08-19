РУС
Украинские FPV-дроны уничтожают российскую пехоту и военную технику в районе Кременной на Луганщине. ВИДЕО

Операторы украинских FPV-дронов продолжают уничтожать врага в Луганской области.

Видео ликвидации российской военной техники и большого количества пехоты противника обнародовано в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

Беспилотники украинского производства. Дроны работают на оптоволокне.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": FPV-дроны подразделения "СТРИКС" на Южно-Слобожанском направлении уничтожили позиции оккупантов вместе с техникой. ВИДЕО

уничтожение (7691) техника (1774) fvp-дрон (146) Луганская область (6536)
Соковита підбірка, я кінчив
19.08.2025 16:54 Ответить
19.08.2025 16:55 Ответить
Glory to Ukrainian Patriots!!!
19.08.2025 16:58 Ответить
Це не може не подобатися!!!
19.08.2025 17:24 Ответить
19.08.2025 17:54 Ответить
Дорогі хлопці, дякуємо за випалювання нечисті з нашою Кремінщини;
до речі окупаї ниють , що добрі дрони почали долітати до Сєвєродонецька, а Лисиче взагалі закрито на в"їзд!
19.08.2025 18:23 Ответить
Красавчики!!!
19.08.2025 18:57 Ответить
 
 