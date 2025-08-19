Украинские FPV-дроны уничтожают российскую пехоту и военную технику в районе Кременной на Луганщине. ВИДЕО
Операторы украинских FPV-дронов продолжают уничтожать врага в Луганской области.
Видео ликвидации российской военной техники и большого количества пехоты противника обнародовано в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.
Беспилотники украинского производства. Дроны работают на оптоволокне.
до речі окупаї ниють , що добрі дрони почали долітати до Сєвєродонецька, а Лисиче взагалі закрито на в"їзд!