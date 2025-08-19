Вибув з гри: у мережу виклали відео удару по колоні російського генерал-лейтенанта Еседулла Абачева. ВIДЕО

У мережу виклали відео удару по колоні заступника командувача угруповання військ рф "Сєвєр" генерал-лейтенанта Еседулла Абачева.

16 серпня близько 21:30 під час серії точкових ударів екіпажем FPV-дронів UA_REG було уражено військовий автомобіль на трасі Рильськ – Хомутівка, пише Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Оперативний ЗСУ.

Після поранень російський лейтенант лишився кінцівок.

