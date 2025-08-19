Вибув з гри: у мережу виклали відео удару по колоні російського генерал-лейтенанта Еседулла Абачева. ВIДЕО
У мережу виклали відео удару по колоні заступника командувача угруповання військ рф "Сєвєр" генерал-лейтенанта Еседулла Абачева.
16 серпня близько 21:30 під час серії точкових ударів екіпажем FPV-дронів UA_REG було уражено військовий автомобіль на трасі Рильськ – Хомутівка, пише Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Оперативний ЗСУ.
Після поранень російський лейтенант лишився кінцівок.
Не моє, якщо що!
А як такий варіант: підлога генерала?
Правда, самовар. Але то вже тонкощі.
P.S. Зараз термін "євгеніка" замінили терміном "генетична діагностика". І широко застосовують ці практики в процесах планування сім'ї.
Там ще з москальських ресурсів копіпастять - що тепер цей хєнєрал ще й кастратом став.