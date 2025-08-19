УКР
11 622 34

Вибув з гри: у мережу виклали відео удару по колоні російського генерал-лейтенанта Еседулла Абачева. ВIДЕО

У мережу виклали відео удару по колоні заступника командувача угруповання військ рф "Сєвєр" генерал-лейтенанта Еседулла Абачева.

16 серпня близько 21:30 під час серії точкових ударів екіпажем FPV-дронів UA_REG було уражено військовий автомобіль на трасі Рильськ – Хомутівка, пише  Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Оперативний ЗСУ.

Після поранень російський лейтенант лишився кінцівок.

+18
Еседулла Абачев тепер русскій!
Правда, самовар. Але то вже тонкощі.
19.08.2025 19:30 Відповісти
+13
одні етнічні "руські"...
19.08.2025 19:32 Відповісти
+13
разжаловали, без рук без ног: самовар - лейтенант
19.08.2025 19:37 Відповісти
так генерала чи лейтенанта?
19.08.2025 19:30 Відповісти
Пів-генерала!
Не моє, якщо що!
19.08.2025 19:52 Відповісти

А як такий варіант: підлога генерала?
19.08.2025 20:29 Відповісти
Тепер він заслужив звання "рускій" і буде іменуватися Сідор Сабачєв.
19.08.2025 19:39 Відповісти
самовари, ото радість в родині.
19.08.2025 19:48 Відповісти
Між рядками в текстах кацапських ідеологів читається, що на болотах прогресує виродження нації, загальне падіння IQ і т.д. Тому терміново треба підмішувати свіжу кров. Слов'янську, українську, бо на расєї домінують рюзкє з вузенькими оченятами. Русскіє вже в меншості. Та і Коран вже підперає. Ґрунтовно так підперає. Кацапські ідеологи знають, якщо вони не окупують Україну, то рускій нації гаплик. Щезне. Розчиниться в азійському морі. Ось тому русскіє хочуть відремонтувати свій патологічний код, використовуючи українців, як інструмент.

P.S. Зараз термін "євгеніка" замінили терміном "генетична діагностика". І широко застосовують ці практики в процесах планування сім'ї.
19.08.2025 20:53 Відповісти
Класне звання - "самовар-лейтенант"... Треба запам"ятать...
19.08.2025 19:41 Відповісти
Или учитывая их новомодное слово-компактный генерал.
19.08.2025 19:43 Відповісти
то я був правий удар був саме по генералу інші просто попали під роздачу . молодці дронщики !
19.08.2025 21:00 Відповісти
А я нічого і не заперечував... Сказав, що мені "похер", яка ціль була головною...
19.08.2025 21:06 Відповісти
Добре що живий. Такі рускі нам потрібні. Він тепер наша наглядна пропаганда щоб він не патякав.
19.08.2025 19:45 Відповісти
Бажаю щоб всі !
19.08.2025 19:49 Відповісти
Та ну на - якогось лєйтєнанта покалічили. Взагалі, щось кукуха в усіх поїхала: сьогодні на радіо нв якийсь ехспьорд розповів про "фламінго" з одним(!) кг бойової частини - "да ти узбагойся" (с). Ви їб@нулись, чи вас усіх зелений разгаворний жанр уразив? Н@хєра ви навипередки біжете повідомити смажену якусь? Так і тут - якесь п'яне чи обкурене копіпастить, не дивоячись на екран: узбагойтєсь
19.08.2025 19:51 Відповісти
Перший раз бачу такого кривого бота. У кацапів гроші скінчилися?
19.08.2025 20:25 Відповісти
То дерЯвенскай божевільний. З дЯреані Мудіщево Зажопінськага району Засранськой області Парашной *********. Не ображайте його.
19.08.2025 21:12 Відповісти
Шкода шо генеральській самовар не получився з Еседулла Абачева. Самовар з медалями.
19.08.2025 19:51 Відповісти
Ну все-таки напів-самовар - без руки і без ноги...
Там ще з москальських ресурсів копіпастять - що тепер цей хєнєрал ще й кастратом став.
19.08.2025 20:21 Відповісти
А самоваром він би виглядав значно краще.
19.08.2025 21:08 Відповісти
В прізвище генерала ісконно руськоє?
показати весь коментар
19.08.2025 21:25 Відповісти
19.08.2025 19:52 Відповісти
старовер якийсь, без реба бісовського їхав
19.08.2025 20:01 Відповісти
Жаль, що не ампутація голови.
19.08.2025 20:09 Відповісти
"Травматическая ампутация"... Значит, всё таки, руку и ногу оторвало в результате взрыва, то есть, без анестезии. "Это здорово, это здорово, это очень-очень хорошо!", как пела Эдита Пьеха. А ведь поначалу писали, что руку и ногу ампутировали в госпитале...
19.08.2025 20:10 Відповісти
А де колона?
19.08.2025 20:32 Відповісти
Сховалась під машиною
19.08.2025 20:38 Відповісти
Як варіант: Вже мемає....
19.08.2025 20:43 Відповісти
Це найкраще, що може статися із к@цапом. І не здох миттєво, і буде багато часу подумати що та коли у житті пішло не так
19.08.2025 20:56 Відповісти
Жалко верхнюю сраку ему не оторвало , выродку.
19.08.2025 21:04 Відповісти
дрібниця. але приємно
19.08.2025 21:06 Відповісти
КРАСІВОЄ
19.08.2025 21:11 Відповісти
 
 