Выбыл из игры: в сеть выложили видео удара по колонне российского генерал-лейтенанта Эседуллы Абачева. ВИДЕО
В сеть выложили видео удара по колонне заместителя командующего группировки войск РФ "Север" генерал-лейтенанта Эседулла Абачева.
16 августа около 21:30 во время серии точечных ударов экипажем FPV-дронов UA_REG был поражен военный автомобиль на трассе Рыльск - Хомутовка, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Оперативный ВСУ.
После ранений российский лейтенант остался без конечностей.
Не моє, якщо що!
А як такий варіант: підлога генерала?
Правда, самовар. Але то вже тонкощі.
P.S. Зараз термін "євгеніка" замінили терміном "генетична діагностика". І широко застосовують ці практики в процесах планування сім'ї.
Там ще з москальських ресурсів копіпастять - що тепер цей хєнєрал ще й кастратом став.