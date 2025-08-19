Выбыл из игры: в сеть выложили видео удара по колонне российского генерал-лейтенанта Эседуллы Абачева. ВИДЕО

В сеть выложили видео удара по колонне заместителя командующего группировки войск РФ "Север" генерал-лейтенанта Эседулла Абачева.

16 августа около 21:30 во время серии точечных ударов экипажем FPV-дронов UA_REG был поражен военный автомобиль на трассе Рыльск - Хомутовка, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Оперативный ВСУ.

После ранений российский лейтенант остался без конечностей.

