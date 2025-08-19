РУС
Выбыл из игры: в сеть выложили видео удара по колонне российского генерал-лейтенанта Эседуллы Абачева. ВИДЕО

В сеть выложили видео удара по колонне заместителя командующего группировки войск РФ "Север" генерал-лейтенанта Эседулла Абачева.

16 августа около 21:30 во время серии точечных ударов экипажем FPV-дронов UA_REG был поражен военный автомобиль на трассе Рыльск - Хомутовка, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Оперативный ВСУ.

После ранений российский лейтенант остался без конечностей.

Топ комментарии
+18
Еседулла Абачев тепер русскій!
Правда, самовар. Але то вже тонкощі.
показать весь комментарий
19.08.2025 19:30 Ответить
+13
одні етнічні "руські"...
показать весь комментарий
19.08.2025 19:32 Ответить
+13
разжаловали, без рук без ног: самовар - лейтенант
показать весь комментарий
19.08.2025 19:37 Ответить
так генерала чи лейтенанта?
показать весь комментарий
19.08.2025 19:30 Ответить
Пів-генерала!
Не моє, якщо що!
показать весь комментарий
19.08.2025 19:52 Ответить

А як такий варіант: підлога генерала?
показать весь комментарий
19.08.2025 20:29 Ответить
Еседулла Абачев тепер русскій!
Правда, самовар. Але то вже тонкощі.
показать весь комментарий
19.08.2025 19:30 Ответить
одні етнічні "руські"...
показать весь комментарий
19.08.2025 19:32 Ответить
Тепер він заслужив звання "рускій" і буде іменуватися Сідор Сабачєв.
показать весь комментарий
19.08.2025 19:39 Ответить
самовари, ото радість в родині.
показать весь комментарий
19.08.2025 19:48 Ответить
Між рядками в текстах кацапських ідеологів читається, що на болотах прогресує виродження нації, загальне падіння IQ і т.д. Тому терміново треба підмішувати свіжу кров. Слов'янську, українську, бо на расєї домінують рюзкє з вузенькими оченятами. Русскіє вже в меншості. Та і Коран вже підперає. Ґрунтовно так підперає. Кацапські ідеологи знають, якщо вони не окупують Україну, то рускій нації гаплик. Щезне. Розчиниться в азійському морі. Ось тому русскіє хочуть відремонтувати свій патологічний код, використовуючи українців, як інструмент.

P.S. Зараз термін "євгеніка" замінили терміном "генетична діагностика". І широко застосовують ці практики в процесах планування сім'ї.
показать весь комментарий
19.08.2025 20:53 Ответить
разжаловали, без рук без ног: самовар - лейтенант
показать весь комментарий
19.08.2025 19:37 Ответить
Класне звання - "самовар-лейтенант"... Треба запам"ятать...
показать весь комментарий
19.08.2025 19:41 Ответить
Или учитывая их новомодное слово-компактный генерал.
показать весь комментарий
19.08.2025 19:43 Ответить
то я був правий удар був саме по генералу інші просто попали під роздачу . молодці дронщики !
показать весь комментарий
19.08.2025 21:00 Ответить
А я нічого і не заперечував... Сказав, що мені "похер", яка ціль була головною...
показать весь комментарий
19.08.2025 21:06 Ответить
Добре що живий. Такі рускі нам потрібні. Він тепер наша наглядна пропаганда щоб він не патякав.
показать весь комментарий
19.08.2025 19:45 Ответить
Бажаю щоб всі !
показать весь комментарий
19.08.2025 19:49 Ответить
Та ну на - якогось лєйтєнанта покалічили. Взагалі, щось кукуха в усіх поїхала: сьогодні на радіо нв якийсь ехспьорд розповів про "фламінго" з одним(!) кг бойової частини - "да ти узбагойся" (с). Ви їб@нулись, чи вас усіх зелений разгаворний жанр уразив? Н@хєра ви навипередки біжете повідомити смажену якусь? Так і тут - якесь п'яне чи обкурене копіпастить, не дивоячись на екран: узбагойтєсь
показать весь комментарий
19.08.2025 19:51 Ответить
Перший раз бачу такого кривого бота. У кацапів гроші скінчилися?
показать весь комментарий
19.08.2025 20:25 Ответить
То дерЯвенскай божевільний. З дЯреані Мудіщево Зажопінськага району Засранськой області Парашной *********. Не ображайте його.
показать весь комментарий
19.08.2025 21:12 Ответить
Шкода шо генеральській самовар не получився з Еседулла Абачева. Самовар з медалями.
показать весь комментарий
19.08.2025 19:51 Ответить
Ну все-таки напів-самовар - без руки і без ноги...
Там ще з москальських ресурсів копіпастять - що тепер цей хєнєрал ще й кастратом став.
показать весь комментарий
19.08.2025 20:21 Ответить
А самоваром він би виглядав значно краще.
показать весь комментарий
19.08.2025 21:08 Ответить
В прізвище генерала ісконно руськоє?
показать весь комментарий
19.08.2025 21:25 Ответить
показать весь комментарий
19.08.2025 19:52 Ответить
старовер якийсь, без реба бісовського їхав
показать весь комментарий
19.08.2025 20:01 Ответить
Жаль, що не ампутація голови.
показать весь комментарий
19.08.2025 20:09 Ответить
"Травматическая ампутация"... Значит, всё таки, руку и ногу оторвало в результате взрыва, то есть, без анестезии. "Это здорово, это здорово, это очень-очень хорошо!", как пела Эдита Пьеха. А ведь поначалу писали, что руку и ногу ампутировали в госпитале...
показать весь комментарий
19.08.2025 20:10 Ответить
А де колона?
показать весь комментарий
19.08.2025 20:32 Ответить
Сховалась під машиною
показать весь комментарий
19.08.2025 20:38 Ответить
Як варіант: Вже мемає....
показать весь комментарий
19.08.2025 20:43 Ответить
Це найкраще, що може статися із к@цапом. І не здох миттєво, і буде багато часу подумати що та коли у житті пішло не так
показать весь комментарий
19.08.2025 20:56 Ответить
Жалко верхнюю сраку ему не оторвало , выродку.
показать весь комментарий
19.08.2025 21:04 Ответить
дрібниця. але приємно
показать весь комментарий
19.08.2025 21:06 Ответить
КРАСІВОЄ
показать весь комментарий
19.08.2025 21:11 Ответить
 
 