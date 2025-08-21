Зруйнований окупантами український Вовчанськ. ВIДЕО безпілотника

Так сьогодні виглядає Вовчанськ. Від міста залишились лише руїни, немає жодного вцілілого будинку, а окупанти досі мріють їх захопити та ледь не щодня проводять безрезультатні штурми. На відео, яке надали оператори артилерійської розвідки "ARES" 57 ОМПБр можна побачити кадри розвалених будівель та спалені автівки. Людей у місті немає, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На землі, у підвалах – росіян тут чекає та знищує піхота. В небі – чатують наші дрони, Вовчанськ пошрамований, проте нескорений", - йдеться у підписі під роликом.

Дивіться також: Прикордонники атакували три ворожі автівки під Вовчанськом на Харківщині. ВIДЕО