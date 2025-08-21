УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9944 відвідувача онлайн
Новини Відео
2 000 5

Зруйнований окупантами український Вовчанськ. ВIДЕО безпілотника

Так сьогодні виглядає Вовчанськ. Від міста залишились лише руїни, немає жодного вцілілого будинку, а окупанти досі мріють їх захопити та ледь не щодня проводять безрезультатні штурми. На відео, яке надали оператори артилерійської розвідки "ARES" 57 ОМПБр можна побачити кадри розвалених будівель та спалені автівки. Людей у місті немає, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На землі, у підвалах – росіян тут чекає та знищує піхота. В небі – чатують наші дрони, Вовчанськ пошрамований, проте нескорений", - йдеться у підписі під роликом. 

Дивіться також: Прикордонники атакували три ворожі автівки під Вовчанськом на Харківщині. ВIДЕО

війна (1469) будинки (168) міста (51) Вовчанськ (461) Харківська область (1496) Чугуївський район (205)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Стерли гарне, зелене містечко на порох...мразота рашистську.
показати весь коментар
21.08.2025 20:49 Відповісти
А кацапня по іншому воювати не вміє. Друга світова війна показала, як Червона Армія руйнувала під нуль міста, де їм був опір. Російська така-ж сама, тільки засоби руйнування набагато страшніші.
показати весь коментар
21.08.2025 20:59 Відповісти
Та ещё в начале 24 г часто печатал про это, города нет давно. Примерно так же Купянск. Мэр Харькова Терехов уже дважды по местному тв каналу говорил о цифре 206 тыс переселенцев ВПО в городе официально. Почти все с этих городов и районов, весь северо-восток Харьковск обл. И чуть с Луганской обл и не много с Донецкой. У меня в подъезде живут в 2 кв семьи с этих мест, а во всём доме 7 семей на 60 кв в доме.
показати весь коментар
21.08.2025 21:10 Відповісти
А кремлевский ******** предлагает отдать эти развалины в обмен на Краматорск, Славянск, Константиновку и Дружковку.
показати весь коментар
21.08.2025 21:41 Відповісти
Повний триндець… мені й досі інколи здається, що я сплю й бачу жахливий сон без кінця… коли я дивлюсь такі ось кадри, або слухаю те, що говорить Трамп…
показати весь коментар
21.08.2025 21:44 Відповісти
 
 