57-я ОМПБр показала разруху и смерть в Волчанске. ВИДЕО

Так сегодня выглядит Волчанск. От города остались только руины, нет ни одного уцелевшего дома, а оккупанты до сих пор мечтают их захватить и чуть ли не ежедневно проводят безрезультатные штурмы. На видео, которое предоставила батарея артиллерийской разведки "ARES" 57-й ОМПБр, можно увидеть кадры развалившихся зданий и сожженные машины. Людей в городе нет, сообщает Цензор.НЕТ.

"На земле, в подвалах - россиян здесь ждет и уничтожает пехота. В небе - караулят наши дроны, Волчанск исполосован шрамами, но непокоренный", - говорится в подписи под роликом.

Смотрите также: Пограничники атаковали три вражеские машины под Волчанском на Харьковщине. ВИДЕО