57-я ОМПБр показала разруху и смерть в Волчанске. ВИДЕО

Так сегодня выглядит Волчанск. От города остались только руины, нет ни одного уцелевшего дома, а оккупанты до сих пор мечтают их захватить и чуть ли не ежедневно проводят безрезультатные штурмы. На видео, которое предоставила батарея артиллерийской разведки "ARES" 57-й ОМПБр, можно увидеть кадры развалившихся зданий и сожженные машины. Людей в городе нет, сообщает Цензор.НЕТ.

"На земле, в подвалах - россиян здесь ждет и уничтожает пехота. В небе - караулят наши дроны, Волчанск исполосован шрамами, но непокоренный", - говорится в подписи под роликом.

Пограничники атаковали три вражеские машины под Волчанском на Харьковщине. ВИДЕО

война (1440) дома (290) города (51) Волчанск (433) Харьковская область (1477) Чугуевский район (202)
Стерли гарне, зелене містечко на порох...мразота рашистську.
21.08.2025 20:49 Ответить
А кацапня по іншому воювати не вміє. Друга світова війна показала, як Червона Армія руйнувала під нуль міста, де їм був опір. Російська така-ж сама, тільки засоби руйнування набагато страшніші.
21.08.2025 20:59 Ответить
Та ещё в начале 24 г часто печатал про это, города нет давно. Примерно так же Купянск. Мэр Харькова Терехов уже дважды по местному тв каналу говорил о цифре 206 тыс переселенцев ВПО в городе официально. Почти все с этих городов и районов, весь северо-восток Харьковск обл. И чуть с Луганской обл и не много с Донецкой. У меня в подъезде живут в 2 кв семьи с этих мест, а во всём доме 7 семей на 60 кв в доме.
21.08.2025 21:10 Ответить
 
 