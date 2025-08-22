УКР
Бойові дії на Лиманському напрямку
Український танк виходить на бойову позицію і упритул знищує ворожу ДРГ із п’яти окупантів. ВIДЕО

Екіпаж українського танку із 63-ї ОМБр на Лиманському напрямку знищив російську ДРГ пострілами із гармати упритул.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Танкісти 63 ОМБр 3 армійського корпусу впритул розносять схованки російських ДРГ на Лиманському напрямку", - зазначається у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Танк упритул стріляє у повітку із окупантами. ВIДЕО

Морський дрон ГУР у бухті Новоросійська знищив 5 водолазів РФ, які намагались його підняти
Під час маніпуляцій з українським морським дроном він здетонував, внаслідок чого всі п'ятеро російських водолазів були знищені.
22.08.2025 10:20 Відповісти
А ми яким боком до цього,це "мадяр" зробив, він сам про це сказав,виходить в них гражданская вайна !
22.08.2025 10:45 Відповісти
Тепла зустіч.
22.08.2025 10:10 Відповісти
Танк, є танк - йьому пох.
22.08.2025 10:07 Відповісти
Тепла зустіч.
22.08.2025 10:10 Відповісти
Вже є на Цензорі. "Український морський дрон ліквідував групу елітних водолазів РФ у Новоросійську" Джерело: https://censor.net/ua/n3569942
Але все одно приємно ще раз про це почути
22.08.2025 10:27 Відповісти
я був на ринку
22.08.2025 10:32 Відповісти
По чом на базарі бульба, я не троллю а серйозно цікавлюсь )
22.08.2025 10:42 Відповісти
15 грн
22.08.2025 10:50 Відповісти
Чужого, не можна красти, а московіти, звикли лише красти, все своє існування! Українці, їх карають і навчають!! Таких московитів, уже 2.000.000 орків, пройшло успішно, навчання в Україні! ****** з тютіною, задоволені, бо тепер шукають на їх місце, по усьому Світу, чергових дурнів!!!
22.08.2025 10:33 Відповісти
Отже, засрашинці "сидять" тишком-нишком в Новоросійську не з-за того, що "вже немає на чому", а з-за того, що ЗСУ фактично контролює акваторію Чорного моря і періодично пробує штурмувати "захищені" порти засрашки.

Оце так "морська держава"... Коли буде розділ засрашки - необхідно буде відторгнути в неї всі регіони, що межують з Азовським та Чорним морем. Бо нахєра вони їм? Вони там все рівно не "ходять"...
22.08.2025 11:18 Відповісти
"Не ходят " ... Но зато как "плавают" ...
22.08.2025 12:33 Відповісти
А кацапам подобається одночасно здихати уп'ятьох! -- Український морський дрон ліквідував групу елітних водолазів РФ у Новоросійську, - ГУР МО
22.08.2025 10:28 Відповісти
200кг БЧ - то така річ, що зажмурились ті водолази моментально і одразу в партер до кобздона...
показати весь коментар
Сійярто знову скаржиться, що нафтопровід "Дружба" не працює
показати весь коментар
Цікаво, чи прописали кацапи в угоді з мадярами війну як форс-мажор?! Якщо ні, неустойку доведеться сплатити.
показати весь коментар
Україна свої обов'язки з прокачування нафти в Угорщину через свою територію - виконує на 100%.

Хєр зна, чого жижа не поступає з території бялорусії. Може це бульбофюрер її там почав використовувати для вирощування основних нац.продуктів - величі, понтів та картоплі? В засрашки завжди є можливість в танкерах, морем, підігнати в порти бялорусії необхідну кількість нафти і заповнити для дружбана-Орбана нафтопровід. Немає моря, портів тощо? Ну най вириють. В чому проблема? Це ж засрашка підписалась під обов'язками постачати нафту в Угорщину, а не Україна.
22.08.2025 11:23 Відповісти
Хай Лука ділиться... У нього на території - кількамісячний запас нафти зберігається...
показати весь коментар
Всі претензії до ********** - кацапи мають захищати свої обєкти на власній території.
показати весь коментар
Мені цікаво тільки одне - П"ЯТЬ ОФ калібру 125 мм - це не "жирно" для п"яти кацапів? Може, вистачило-б, і кулемета?
показати весь коментар
Він не начальник служби засобів ураження і не фінансист..він танкіст йому пох..хоча перерозхід бк однозначно
показати весь коментар
