Український танк виходить на бойову позицію і упритул знищує ворожу ДРГ із п’яти окупантів. ВIДЕО
Екіпаж українського танку із 63-ї ОМБр на Лиманському напрямку знищив російську ДРГ пострілами із гармати упритул.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.
"Танкісти 63 ОМБр 3 армійського корпусу впритул розносять схованки російських ДРГ на Лиманському напрямку", - зазначається у коментарі до відео.
Топ коментарі
+12 Yriii Yriii #538882
показати весь коментар22.08.2025 10:20 Відповісти Посилання
+6 Petro #592321
показати весь коментар22.08.2025 10:45 Відповісти Посилання
+5 MausMike
показати весь коментар22.08.2025 10:10 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Під час маніпуляцій з українським морським дроном він здетонував, внаслідок чого всі п'ятеро російських водолазів були знищені.
Але все одно приємно ще раз про це почути
Оце так "морська держава"... Коли буде розділ засрашки - необхідно буде відторгнути в неї всі регіони, що межують з Азовським та Чорним морем. Бо нахєра вони їм? Вони там все рівно не "ходять"...
Хєр зна, чого жижа не поступає з території бялорусії. Може це бульбофюрер її там почав використовувати для вирощування основних нац.продуктів - величі, понтів та картоплі? В засрашки завжди є можливість в танкерах, морем, підігнати в порти бялорусії необхідну кількість нафти і заповнити для дружбана-Орбана нафтопровід. Немає моря, портів тощо? Ну най вириють. В чому проблема? Це ж засрашка підписалась під обов'язками постачати нафту в Угорщину, а не Україна.