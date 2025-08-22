Росіянка на світанку фільмує пожежу на Новошахтинському НПЗ: "Вот такое небо. Вот такой столб гари за окном". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому росіянка фільмує пожежу на Новошахтинському НПЗ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, пожежа на підприємстві розпочалася після атаки українських дронів і вже триває близько однієї доби.
Читайте також на "Цензор.НЕТ": Генштаб підтвердив удар безпілотниками по дев’ятому російському НПЗ з початку серпня (оновлено)
Нагадаємо, що у ніч на 21 серпня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили "Новошахтинський завод нафтопродуктів" (Ростовська область рф). Він є одним з найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні російської федерації. Бере участь у забезпеченні збройних сил рф. Загальний об'єм резервуарів - понад 210 тисяч кубічних метрів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Насолоджуйся видовищем!
Медведчуку привет
Это - запах Рррродины!!!