Росіянка на світанку фільмує пожежу на Новошахтинському НПЗ: "Вот такое небо. Вот такой столб гари за окном". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому росіянка фільмує пожежу на Новошахтинському НПЗ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пожежа на підприємстві розпочалася після атаки українських дронів і вже триває близько однієї доби.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Генштаб підтвердив удар безпілотниками по дев’ятому російському НПЗ з початку серпня (оновлено)

Нагадаємо, що у ніч на 21 серпня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили "Новошахтинський завод нафтопродуктів" (Ростовська область рф). Він є одним з найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні російської федерації. Бере участь у забезпеченні збройних сил рф. Загальний об'єм резервуарів - понад 210 тисяч кубічних метрів.