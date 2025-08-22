УКР
Росіянка на світанку фільмує пожежу на Новошахтинському НПЗ: "Вот такое небо. Вот такой столб гари за окном". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому росіянка фільмує пожежу на Новошахтинському НПЗ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пожежа на підприємстві розпочалася після атаки українських дронів і вже триває близько однієї доби.

Генштаб підтвердив удар безпілотниками по дев'ятому російському НПЗ з початку серпня (оновлено)

Нагадаємо, що у ніч на 21 серпня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили "Новошахтинський завод нафтопродуктів" (Ростовська область рф). Він є одним з найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні російської федерації. Бере участь у забезпеченні збройних сил рф. Загальний об'єм резервуарів - понад 210 тисяч кубічних метрів.

Вот такой Мордор.
показати весь коментар
22.08.2025 11:35 Відповісти
Ось така *****! - малята
показати весь коментар
22.08.2025 11:36 Відповісти
Уже не стогнуть - "А нас за што?!". Зрозуміли: "Атветачка"...
показати весь коментар
22.08.2025 11:46 Відповісти
Дурненька, це "двіжуха"!
Насолоджуйся видовищем!
показати весь коментар
22.08.2025 11:40 Відповісти
"Всё идёт по плану."
показати весь коментар
22.08.2025 11:43 Відповісти
буферная зона

Медведчуку привет
показати весь коментар
22.08.2025 11:52 Відповісти
Ну задымление, бывает!🥳🤪
показати весь коментар
22.08.2025 12:06 Відповісти
Орчиха,це 10-та частина того,що ви гриби зробили з Кременчука,горять у пеклі наволочі!
показати весь коментар
22.08.2025 12:13 Відповісти
Таварищ, это не гарь!

Это - запах Рррродины!!!
показати весь коментар
22.08.2025 12:18 Відповісти
А шо не так? Звичайний український краєвид...
показати весь коментар
22.08.2025 12:27 Відповісти
Я узнача что в *****,есть огромная срана.Водка,пиво розливное,енто все мое, родное.
показати весь коментар
22.08.2025 12:44 Відповісти
"Вєліка страна рассєя ,а дишать нєчєм...."
показати весь коментар
22.08.2025 13:33 Відповісти
 
 