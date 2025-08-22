Россиянка на рассвете снимает пожар на Новошахтинском НПЗ: "Вот такое небо. Вот такой столб гари за окном". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой россиянка снимает пожар на Новошахтинском НПЗ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пожар на предприятии начался после атаки украинских дронов и уже длится около суток.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Генштаб подтвердил удар беспилотниками по девятому российскому НПЗ с начала августа (обновлено)

Напомним, что в ночь на 21 августа подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, поразили "Новошахтинский завод нефтепродуктов" (Ростовская область РФ). Он является одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов на юге Российской Федерации. Участвует в обеспечении вооруженных сил рф. Общий объем резервуаров - более 210 тысяч кубических метров.