4 142 11

Россиянка на рассвете снимает пожар на Новошахтинском НПЗ: "Вот такое небо. Вот такой столб гари за окном". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой россиянка снимает пожар на Новошахтинском НПЗ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пожар на предприятии начался после атаки украинских дронов и уже длится около суток.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Генштаб подтвердил удар беспилотниками по девятому российскому НПЗ с начала августа (обновлено)

Напомним, что в ночь на 21 августа подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, поразили "Новошахтинский завод нефтепродуктов" (Ростовская область РФ). Он является одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов на юге Российской Федерации. Участвует в обеспечении вооруженных сил рф. Общий объем резервуаров - более 210 тысяч кубических метров.

+6
Ось така *****! - малята
показать весь комментарий
22.08.2025 11:36
+5
Дурненька, це "двіжуха"!
Насолоджуйся видовищем!
показать весь комментарий
22.08.2025 11:40
+5
Уже не стогнуть - "А нас за што?!". Зрозуміли: "Атветачка"...
показать весь комментарий
22.08.2025 11:46
Вот такой Мордор.
показать весь комментарий
22.08.2025 11:35
Ось така *****! - малята
показать весь комментарий
22.08.2025 11:36 Ответить
Уже не стогнуть - "А нас за што?!". Зрозуміли: "Атветачка"...
показать весь комментарий
22.08.2025 11:46 Ответить
Дурненька, це "двіжуха"!
Насолоджуйся видовищем!
показать весь комментарий
22.08.2025 11:40 Ответить
"Всё идёт по плану."
показать весь комментарий
22.08.2025 11:43
буферная зона

Медведчуку привет
показать весь комментарий
22.08.2025 11:52
Ну задымление, бывает!🥳🤪
показать весь комментарий
22.08.2025 12:06
Орчиха,це 10-та частина того,що ви гриби зробили з Кременчука,горять у пеклі наволочі!
показать весь комментарий
22.08.2025 12:13
Таварищ, это не гарь!

Это - запах Рррродины!!!
показать весь комментарий
22.08.2025 12:18
А шо не так? Звичайний український краєвид...
показать весь комментарий
22.08.2025 12:27
Я узнача что в *****,есть огромная срана.Водка,пиво розливное,енто все мое, родное.
показать весь комментарий
22.08.2025 12:44
 
 