Оператори БПЛА "Князівських дронарів" ліквідували техніку ворога і показали останній політ російського безпілотника. ВIДЕО

Лише за кілька хвилин роботи дронарів 14-ї окремої механізованої бригади ім. князя Романа Великого ворог втратив одразу кілька одиниць техніки. Як пише Цензор.НЕТ10-й армійський корпус ЗСУ у соцмережах опублікував відповідний відеоролик

На ньому українські військові ліквідували антену пілотів, наземний дрон і два безпілотники типу "Молнія". Удар був точним і ефективним — російська техніка горіла та розліталася на частини. Князівські дронарі продовжують демонструвати майстерність та рішучість на полі бою. Працюють хлопці — швидко, чітко, без зайвих слів.

22.08.2025 16:37 Відповісти
Наші Воіни молодці і Героі👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
22.08.2025 17:33 Відповісти
 
 