Оператори БПЛА "Князівських дронарів" ліквідували техніку ворога і показали останній політ російського безпілотника. ВIДЕО

Лише за кілька хвилин роботи дронарів 14-ї окремої механізованої бригади ім. князя Романа Великого ворог втратив одразу кілька одиниць техніки. Як пише Цензор.НЕТ, 10-й армійський корпус ЗСУ у соцмережах опублікував відповідний відеоролик.

На ньому українські військові ліквідували антену пілотів, наземний дрон і два безпілотники типу "Молнія". Удар був точним і ефективним — російська техніка горіла та розліталася на частини. Князівські дронарі продовжують демонструвати майстерність та рішучість на полі бою. Працюють хлопці — швидко, чітко, без зайвих слів.

