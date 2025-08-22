Операторы БПЛА "Князівські дронарі" ликвидировали технику врага и показали последний полет российского беспилотника. ВИДЕО
Всего за несколько минут работы дронарей 14-й отдельной механизированной бригады им. князя Романа Великого враг потерял сразу несколько единиц техники. Как пишет Цензор.НЕТ, 10-й армейский корпус ВСУ в соцсетях опубликовал соответствующий видеоролик.
На нем украинские военные ликвидировали антенну пилотов, наземный дрон и два беспилотника типа "Молния". Удар был точным и эффективным - российская техника горела и разлеталась на части. Княжеские дронари продолжают демонстрировать мастерство и решительность на поле боя. Работают хлопци быстро, четко, без лишних слов.
