Операторы БПЛА "Князівські дронарі" ликвидировали технику врага и показали последний полет российского беспилотника. ВИДЕО

Всего за несколько минут работы дронарей 14-й отдельной механизированной бригады им. князя Романа Великого враг потерял сразу несколько единиц техники. Как пишет Цензор.НЕТ, 10-й армейский корпус ВСУ в соцсетях опубликовал соответствующий видеоролик.

На нем украинские военные ликвидировали антенну пилотов, наземный дрон и два беспилотника типа "Молния". Удар был точным и эффективным - российская техника горела и разлеталась на части. Княжеские дронари продолжают демонстрировать мастерство и решительность на поле боя. Работают хлопци быстро, четко, без лишних слов.

