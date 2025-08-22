РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10707 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники
734 2

Операторы БПЛА "Князівські дронарі" ликвидировали технику врага и показали последний полет российского беспилотника. ВИДЕО

Всего за несколько минут работы дронарей 14-й отдельной механизированной бригады им. князя Романа Великого враг потерял сразу несколько единиц техники. Как пишет Цензор.НЕТ, 10-й армейский корпус ВСУ в соцсетях опубликовал соответствующий видеоролик.

На нем украинские военные ликвидировали антенну пилотов, наземный дрон и два беспилотника типа "Молния". Удар был точным и эффективным - российская техника горела и разлеталась на части. Княжеские дронари продолжают демонстрировать мастерство и решительность на поле боя. Работают хлопци быстро, четко, без лишних слов.

Смотрите также: Воины 14-й ОМБр уничтожили 122-мм гаубицу Д-30, Starlink, дрон оккупантов на Купянском направлении. ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (4130) уничтожение (7726) 14 отдельная механизированная бригада (103) дроны (4465)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
22.08.2025 16:37 Ответить
Наші Воіни молодці і Героі👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показать весь комментарий
22.08.2025 17:33 Ответить
 
 