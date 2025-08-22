УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10876 відвідувачів онлайн
Новини Відео Мобілізація в РФ
3 128 19

Російський військовий на камеру жорстоко карає "відмовника" служити. ВIДЕО 18+

У мережі поширюється відео, де один російський військовий жорстоко б’є іншого — спершу палицею, потім ременем. За повідомленнями, постраждалий намагався уникнути участі в бойових діях, але був "переконаний" силою.

Саме так виглядає реальність для багатьох російських солдатів, яких примушують служити не переконанням, а страхом, повідомляє Цензор.НЕТ. Такі сцени дедалі частіше фіксуються серед російських мобілізованих, яких кидають у м’ясні штурми без підготовки. Це ще один тривожний сигнал про моральний занепад і жорстокість всередині армії РФ.

Увага! Не рекомендовано для перегляду особам із нестійкою психікою

Також дивіться: Російська мати проклинає свого сина за те, що він втік від армії за кордон і радить "не бути боягузом". ВIДЕО

армія рф (18514) побиття (991) мобілізація (3202)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
,,Скрепна па праваславнаму ".
показати весь коментар
22.08.2025 20:44 Відповісти
+4
Так ось як вони роблять зомбі для зомбі-атак!
показати весь коментар
22.08.2025 20:39 Відповісти
+4
Приводять до тями - шоб не забував в якій країні живе
показати весь коментар
22.08.2025 20:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так ось як вони роблять зомбі для зомбі-атак!
показати весь коментар
22.08.2025 20:39 Відповісти
то був український ТЦК!

чи не так, ухилянти ?

.
показати весь коментар
22.08.2025 21:35 Відповісти
Як я розумію, зомбування починають перед рекретуванням, а це вже, так би мовити, "останні штрихи".
показати весь коментар
22.08.2025 21:39 Відповісти
На самому цікавому відосік обривається.."Наставнічок" брав до рук більшого дрина,а для чого,гамселити далі,чи застосувати як швабру?
показати весь коментар
22.08.2025 20:43 Відповісти
,,Скрепна па праваславнаму ".
показати весь коментар
22.08.2025 20:44 Відповісти
Приводять до тями - шоб не забував в якій країні живе
показати весь коментар
22.08.2025 20:44 Відповісти
Чому, чому вони це не роблять вдома, на своїх москвах і сизранях ? Кабзоньте друг друга на вонючій россії. Вам весь світ за це подякує.
показати весь коментар
22.08.2025 20:45 Відповісти
Так він сам підписав контракт, а потім зненацька не хоче воювати?
Нехай дякує, що його скрєпно на пляшку не насадили.
показати весь коментар
22.08.2025 20:47 Відповісти
Фейк! расияне гордий народ, до такого не опустятся...
от, якби на пляшку, о то інша справа!
показати весь коментар
22.08.2025 20:47 Відповісти
Увага-рекомендовано для покращення настрою...
показати весь коментар
22.08.2025 20:47 Відповісти
щось малувато!
спочатку треба згвалтукати, а вже потім забити до смерті!
а, на адреналіні, ще когось застрелити!
показати весь коментар
22.08.2025 20:49 Відповісти
показати весь коментар
22.08.2025 20:55 Відповісти
Саме тому вони стріляються, це не через "доблесть", а через тваринний страх перед своїм начальством, бо кацапи його бояться більше ніж смерті.
показати весь коментар
22.08.2025 20:56 Відповісти
єта палітрук праводіт агітацию.
А за кадром спостерігають камісари в пильних шлємах.
показати весь коментар
22.08.2025 21:04 Відповісти
цьому відео уже рік
показати весь коментар
22.08.2025 21:08 Відповісти
щось змінилось ?

.
показати весь коментар
22.08.2025 21:36 Відповісти
А той лежачий знає що колись у нього буде зброя,а той що б'є що"лежачого не б'ють",але це не про них.
показати весь коментар
22.08.2025 21:16 Відповісти
зброю фаршу видають тільки на "точках виходу" під прицілом кулемета

не вважайте противника повним кретином !

.
показати весь коментар
22.08.2025 21:38 Відповісти
 
 