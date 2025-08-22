3 128 19
Російський військовий на камеру жорстоко карає "відмовника" служити. ВIДЕО 18+
У мережі поширюється відео, де один російський військовий жорстоко б’є іншого — спершу палицею, потім ременем. За повідомленнями, постраждалий намагався уникнути участі в бойових діях, але був "переконаний" силою.
Саме так виглядає реальність для багатьох російських солдатів, яких примушують служити не переконанням, а страхом, повідомляє Цензор.НЕТ. Такі сцени дедалі частіше фіксуються серед російських мобілізованих, яких кидають у м’ясні штурми без підготовки. Це ще один тривожний сигнал про моральний занепад і жорстокість всередині армії РФ.
Увага! Не рекомендовано для перегляду особам із нестійкою психікою
чи не так, ухилянти ?
.
Нехай дякує, що його скрєпно на пляшку не насадили.
от, якби на пляшку, о то інша справа!
спочатку треба згвалтукати, а вже потім забити до смерті!
а, на адреналіні, ще когось застрелити!
А за кадром спостерігають камісари в пильних шлємах.
.
не вважайте противника повним кретином !
.