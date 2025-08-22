4 861 21
Российский военный на камеру жестоко наказывает "отказника" служить. ВИДЕО 18+
В сети распространяется видео, где один российский военный жестоко избивает другого - сначала палкой, потом ремнем. По сообщениям, пострадавший пытался избежать участия в боевых действиях, но был "убежден" силой.
Именно так выглядит реальность для многих российских солдат, которых заставляют служить не убеждением, а страхом, сообщает Цензор.НЕТ. Такие сцены все чаще фиксируются среди российских мобилизованных, которых бросают в мясные штурмы без подготовки. Это еще один тревожный сигнал о моральном упадке и жестокости внутри армии РФ.
Внимание! Не рекомендуется для просмотра лицам с неустойчивой психикой
чи не так, ухилянти ?
Нехай дякує, що його скрєпно на пляшку не насадили.
спочатку треба згвалтукати, а вже потім забити до смерті!
а, на адреналіні, ще когось застрелити!
А за кадром спостерігають камісари в пильних шлємах.
не вважайте противника повним кретином !
