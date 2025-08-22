РУС
Российский военный на камеру жестоко наказывает "отказника" служить. ВИДЕО 18+

В сети распространяется видео, где один российский военный жестоко избивает другого - сначала палкой, потом ремнем. По сообщениям, пострадавший пытался избежать участия в боевых действиях, но был "убежден" силой.

Именно так выглядит реальность для многих российских солдат, которых заставляют служить не убеждением, а страхом, сообщает Цензор.НЕТ. Такие сцены все чаще фиксируются среди российских мобилизованных, которых бросают в мясные штурмы без подготовки. Это еще один тревожный сигнал о моральном упадке и жестокости внутри армии РФ.

Внимание! Не рекомендуется для просмотра лицам с неустойчивой психикой

Также смотрите: Российская мать проклинает своего сына за то, что он сбежал от армии за границу и советует "не быть трусом". ВИДЕО

Топ комментарии
+9
,,Скрепна па праваславнаму ".
показать весь комментарий
22.08.2025 20:44
+7
Приводять до тями - шоб не забував в якій країні живе
показать весь комментарий
22.08.2025 20:44
+6
Увага-рекомендовано для покращення настрою...
показать весь комментарий
22.08.2025 20:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так ось як вони роблять зомбі для зомбі-атак!
показать весь комментарий
22.08.2025 20:39
то був український ТЦК!

чи не так, ухилянти ?

.
показать весь комментарий
22.08.2025 21:35
Як я розумію, зомбування починають перед рекретуванням, а це вже, так би мовити, "останні штрихи".
показать весь комментарий
22.08.2025 21:39
На самому цікавому відосік обривається.."Наставнічок" брав до рук більшого дрина,а для чого,гамселити далі,чи застосувати як швабру?
показать весь комментарий
22.08.2025 20:43
Коли к кацапа декілька днів чи тижнів воздєржаніє, то вони непогано один одного чпокають
показать весь комментарий
22.08.2025 22:19
,,Скрепна па праваславнаму ".
показать весь комментарий
22.08.2025 20:44
Приводять до тями - шоб не забував в якій країні живе
показать весь комментарий
22.08.2025 20:44
Чому, чому вони це не роблять вдома, на своїх москвах і сизранях ? Кабзоньте друг друга на вонючій россії. Вам весь світ за це подякує.
показать весь комментарий
22.08.2025 20:45
Так він сам підписав контракт, а потім зненацька не хоче воювати?
Нехай дякує, що його скрєпно на пляшку не насадили.
показать весь комментарий
22.08.2025 20:47
Фейк! расияне гордий народ, до такого не опустятся...
от, якби на пляшку, о то інша справа!
показать весь комментарий
22.08.2025 20:47
Увага-рекомендовано для покращення настрою...
показать весь комментарий
22.08.2025 20:47
щось малувато!
спочатку треба згвалтукати, а вже потім забити до смерті!
а, на адреналіні, ще когось застрелити!
показать весь комментарий
22.08.2025 20:49
Коли поб'є то у побитого більше смазки пойдьйот Пріятнєй чпокать будіт
показать весь комментарий
22.08.2025 22:23
показать весь комментарий
22.08.2025 20:55
Саме тому вони стріляються, це не через "доблесть", а через тваринний страх перед своїм начальством, бо кацапи його бояться більше ніж смерті.
показать весь комментарий
22.08.2025 20:56
єта палітрук праводіт агітацию.
А за кадром спостерігають камісари в пильних шлємах.
показать весь комментарий
22.08.2025 21:04
цьому відео уже рік
показать весь комментарий
22.08.2025 21:08
щось змінилось ?

.
показать весь комментарий
22.08.2025 21:36
А той лежачий знає що колись у нього буде зброя,а той що б'є що"лежачого не б'ють",але це не про них.
показать весь комментарий
22.08.2025 21:16
зброю фаршу видають тільки на "точках виходу" під прицілом кулемета

не вважайте противника повним кретином !

.
показать весь комментарий
22.08.2025 21:38
 
 