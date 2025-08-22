УКР
Голова з плечей: дрон ліквідував окупанта в кущах. ВIДЕО

Оператори FPV-дронів батальйону Incognito Group провели точкову операцію проти російського окупанта, який намагався сховатися в кущах.

Завдяки високій точності керування дрон влучив прямо в ціль. Удар був фатальним — противник ліквідований миттєво. Відео фіксує момент ураження, який став черговим доказом ефективності українських дронів, повідомляє Цензор НЕТ.

Батальйон продовжує успішно знищувати ворога на передовій.

знищення (8040) дрони (5323) fpv-дрон (162)
Тепер головою може в футбол пограти
22.08.2025 22:52 Відповісти
Дякуємо хлопці. Дай Боже вам здоров'я. Кацапом менше в душі спокійно .
22.08.2025 22:53 Відповісти
"Лібо грудь в крєстах, лібо голова в кустах". Опухант з цього прислів'я обрав друге.
22.08.2025 22:55 Відповісти
"Свято кущів"!
)))
22.08.2025 23:07 Відповісти
Оркам з московії ******, немає місця в Мирній Україні!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!
22.08.2025 23:07 Відповісти
а історіки з врачиками казали, що гільотина це найгуманіший спосіб залишити кацапа без голови - брехали, це український дрон!
22.08.2025 23:09 Відповісти
 
 