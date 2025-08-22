Голова з плечей: дрон ліквідував окупанта в кущах. ВIДЕО
Оператори FPV-дронів батальйону Incognito Group провели точкову операцію проти російського окупанта, який намагався сховатися в кущах.
Завдяки високій точності керування дрон влучив прямо в ціль. Удар був фатальним — противник ліквідований миттєво. Відео фіксує момент ураження, який став черговим доказом ефективності українських дронів, повідомляє Цензор НЕТ.
Батальйон продовжує успішно знищувати ворога на передовій.
