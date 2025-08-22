Голова с плеч: дрон ликвидировал оккупанта в кустах. ВИДЕО
Операторы FPV-дронов батальона Incognito Group провели точечную операцию против российского оккупанта, пытавшегося спрятаться в кустах.
Благодаря высокой точности управления дрон попал прямо в цель. Удар был роковым - противник ликвидирован мгновенно. Видео фиксирует момент поражения, который стал очередным доказательством эффективности украинских дронов, сообщает Цензор НЕТ.
Батальон продолжает успешно уничтожать врага на передовой.
