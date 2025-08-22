РУС
Голова с плеч: дрон ликвидировал оккупанта в кустах. ВИДЕО

Операторы FPV-дронов батальона Incognito Group провели точечную операцию против российского оккупанта, пытавшегося спрятаться в кустах.

Благодаря высокой точности управления дрон попал прямо в цель. Удар был роковым - противник ликвидирован мгновенно. Видео фиксирует момент поражения, который стал очередным доказательством эффективности украинских дронов, сообщает Цензор НЕТ.

Батальон продолжает успешно уничтожать врага на передовой.

Тепер головою може в футбол пограти
22.08.2025 22:52 Ответить
Судя по видео ... краще в рэгби
22.08.2025 23:55 Ответить
Дякуємо хлопці. Дай Боже вам здоров'я. Кацапом менше в душі спокійно .
22.08.2025 22:53 Ответить
"Лібо грудь в крєстах, лібо голова в кустах". Опухант з цього прислів'я обрав друге.
22.08.2025 22:55 Ответить
"Свято кущів"!
)))
22.08.2025 23:07 Ответить
Оркам з московії ******, немає місця в Мирній Україні!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!
22.08.2025 23:07 Ответить
а історіки з врачиками казали, що гільотина це найгуманіший спосіб залишити кацапа без голови - брехали, це український дрон!
22.08.2025 23:09 Ответить
 
 