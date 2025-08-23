Пілоти-прикордонники "Феніксу" знищили 5 окупантів на мотоциклах на Донеччині. ВIДЕО

У Донецькій області українські оператори безпілотних систем із бригади "Фенікс" знищили 4 мотоцикли, самохідну гаубицю "Мста-С" та ліквідували з десяток окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Загарбники намагалися втекти, однак їм це не вдалося. Знищено 4 мотоцикли, щонайменше 5 "байкерів", 2 вантажівки та самохідну гаубицю "Мста-С", ліквідовано з десяток окупантів", - ідеться в повідомленні.

Дивіться: Голова з плечей: дрон ліквідував окупанта в кущах. ВIДЕО