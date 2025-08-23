УКР
Пілоти-прикордонники "Феніксу" знищили 5 окупантів на мотоциклах на Донеччині. ВIДЕО

У Донецькій області українські оператори безпілотних систем із бригади "Фенікс" знищили  4 мотоцикли, самохідну гаубицю "Мста-С" та ліквідували з десяток окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Загарбники намагалися втекти, однак їм це не вдалося. Знищено 4 мотоцикли, щонайменше 5 "байкерів", 2 вантажівки та самохідну гаубицю "Мста-С", ліквідовано з десяток окупантів", - ідеться в повідомленні.

Держприкордонслужба ДПСУ (6344) ліквідація (4372) Донецька область (9395)
"Джипик", з водою, гарно їхав... Попили кацапи водички...
23.08.2025 17:32 Відповісти
Кордон - НАШ! Фенікс - бойовий птах України!
23.08.2025 17:37 Відповісти
добре...
23.08.2025 17:41 Відповісти
Найкраще кіно сьогодні.
23.08.2025 17:51 Відповісти
Хороша новина, а то прочитала про смерть нашого пілота і сльози котяться самі собою.
23.08.2025 18:13 Відповісти
 
 