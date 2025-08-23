РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8141 посетитель онлайн
Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
939 5

Пилоты-пограничники "Феникса" уничтожили 5 оккупантов на мотоциклах на Донетчине. ВИДЕО

В Донецкой области украинские операторы беспилотных систем из бригады "Феникс" уничтожили 4 мотоцикла, самоходную гаубицу "Мста-С" и ликвидировали с десяток оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Захватчики пытались убежать, однако им это не удалось. Уничтожено 4 мотоцикла, не менее 5 "байкеров", 2 грузовика и самоходная гаубица "Мста-С", ликвидировано с десяток оккупантов", - говорится в сообщении.

Смотрите: Голова с плеч: дрон ликвидировал оккупанта в кустах. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6776) ликвидация (3983) Донецкая область (10572)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Джипик", з водою, гарно їхав... Попили кацапи водички...
показать весь комментарий
23.08.2025 17:32 Ответить
Кордон - НАШ! Фенікс - бойовий птах України!
показать весь комментарий
23.08.2025 17:37 Ответить
добре...
показать весь комментарий
23.08.2025 17:41 Ответить
Найкраще кіно сьогодні.
показать весь комментарий
23.08.2025 17:51 Ответить
Хороша новина, а то прочитала про смерть нашого пілота і сльози котяться самі собою.
показать весь комментарий
23.08.2025 18:13 Ответить
 
 