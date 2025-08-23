Пилоты-пограничники "Феникса" уничтожили 5 оккупантов на мотоциклах на Донетчине. ВИДЕО

В Донецкой области украинские операторы беспилотных систем из бригады "Феникс" уничтожили 4 мотоцикла, самоходную гаубицу "Мста-С" и ликвидировали с десяток оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Захватчики пытались убежать, однако им это не удалось. Уничтожено 4 мотоцикла, не менее 5 "байкеров", 2 грузовика и самоходная гаубица "Мста-С", ликвидировано с десяток оккупантов", - говорится в сообщении.

Смотрите: Голова с плеч: дрон ликвидировал оккупанта в кустах. ВИДЕО