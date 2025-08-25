УКР
До Києва прибув прем’єр Норвегії Стере. ВIДЕО

У Київ у понеділок, 25 серпня, приїхав прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба президента Норвегії.

"У Європі триває повномасштабна війна. Протягом останніх шести місяців Росія посилила свої атаки безпілотниками та ракетами проти України. У цей критичний для України час важливо підтвердити нашу незмінну підтримку України, яка бореться за самозахист. Норвегія також підтримує ініціативу президента Трампа щодо запуску мирного процесу та зусилля щодо встановлення гарантій безпеки. Ми повинні продовжувати та посилювати тиск на Росію", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у Києві Стере проведе політичні зустрічі, зокрема, з президентом Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Юлією Свириденко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Віцеканцлер Німеччини Клінґбайль прибув до Києва

Дякуємо пан Стере !!! 🇳🇴❤️🇺🇦 ...
25.08.2025 10:10 Відповісти
І знову агент козирь зустрічає..
25.08.2025 10:17 Відповісти
чому завхоз зустрічає першу особу держави?
