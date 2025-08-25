РУС
В Киев прибыл премьер Норвегии Стёре. ВИДЕО

В Киев в понедельник, 25 августа, приехал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба президента Норвегии.

"В Европе продолжается полномасштабная война. В течение последних шести месяцев Россия усилила свои атаки беспилотниками и ракетами против Украины. В это критическое для Украины время важно подтвердить нашу неизменную поддержку Украины, которая борется за самозащиту. Норвегия также поддерживает инициативу президента Трампа по запуску мирного процесса и усилия по установлению гарантий безопасности. Мы должны продолжать и усиливать давление на Россию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Киеве Стёре проведет политические встречи, в частности, с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Юлией Свириденко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вице-канцлер Германии Клингбайль прибыл в Киев

визит (3150) Стёре Йонас Гар (18)
Дякуємо пан Стере !!! 🇳🇴❤️🇺🇦 ...
25.08.2025 10:10 Ответить
І знову агент козирь зустрічає..
25.08.2025 10:17 Ответить
чому завхоз зустрічає першу особу держави?
25.08.2025 10:41 Ответить
 
 