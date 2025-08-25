В Киев прибыл премьер Норвегии Стёре. ВИДЕО

В Киев в понедельник, 25 августа, приехал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба президента Норвегии.

"В Европе продолжается полномасштабная война. В течение последних шести месяцев Россия усилила свои атаки беспилотниками и ракетами против Украины. В это критическое для Украины время важно подтвердить нашу неизменную поддержку Украины, которая борется за самозащиту. Норвегия также поддерживает инициативу президента Трампа по запуску мирного процесса и усилия по установлению гарантий безопасности. Мы должны продолжать и усиливать давление на Россию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Киеве Стёре проведет политические встречи, в частности, с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Юлией Свириденко.

