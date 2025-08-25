Фермери Житомирщини вирощували зерно на радіоактивній землі - оголошено підозру шістьом особам. ВIДЕО
Поліція викрила злочинну групу з Житомирської області, яка використовувала радіаційно забруднені землі для сільськогосподарського виробництва.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграм-каналі Нацполіції.
За даними слідства, у 2021 році селищний голова незаконно передав понад 3 000 гектарів державної землі фермерським господарствам. На ділянках вирощували зернові та технічні культури без дозиметричного контролю, що спричинило збитки державі на понад 6,6 млн гривень.
Для легалізації дій посадовець оформлював фіктивні договори оренди. Підозру оголошено голові громади, землевпоряднику, трьом керівникам фермерських господарств і колишньому депутату. Слідство триває.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Валера Кондрашов
показати весь коментар25.08.2025 18:28 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Alexander #588663
показати весь коментар25.08.2025 18:57 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Сергій Малецький
показати весь коментар25.08.2025 19:02 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Dr. Andris Avots
показати весь коментар25.08.2025 19:14 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль