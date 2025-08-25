УКР
Фермери Житомирщини вирощували зерно на радіоактивній землі - оголошено підозру шістьом особам. ВIДЕО

Поліція викрила злочинну групу з Житомирської області, яка використовувала радіаційно забруднені землі для сільськогосподарського виробництва. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграм-каналі Нацполіції. 

За даними слідства, у 2021 році селищний голова незаконно передав понад 3 000 гектарів державної землі фермерським господарствам. На ділянках вирощували зернові та технічні культури без дозиметричного контролю, що спричинило збитки державі на понад 6,6 млн гривень.

Для легалізації дій посадовець оформлював фіктивні договори оренди. Підозру оголошено голові громади, землевпоряднику, трьом керівникам фермерських господарств і колишньому депутату. Слідство триває.

аграрії (1536) земля (1706) зерно (3175) Київська область (4194) корупція (4770) радіація (188) Чорнобиль (398) Житомирська область (1305)
А куди дивились органи які знали, щото забруднена земля, чи в долі?
25.08.2025 18:28 Відповісти
Фермери, як і голови сільради все ніяк не наїдяться.
25.08.2025 18:57 Відповісти
гречку треба було вирощувати , вона не піддається радіаційному впливу .
25.08.2025 19:02 Відповісти
I navernjaka po falsificirovannim sertjifikatam eto zerno popadalo na nash €uropeijskij rinok? Njet, takaja 'strana' kak Ukraina nam v €U NJENUZHNA, ot slovo 'sovsem'! Prisojedjenjaijtjesj k idjeinim korupcionnim vorovskim bratjam - ruSSii!
25.08.2025 19:14 Відповісти
 
 