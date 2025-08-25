Фермеры Житомирщины выращивали зерно на радиоактивной земле - объявлено подозрение шести лицам. ВИДЕО

Полиция разоблачила преступную группу из Житомирской области, которая использовала радиационно загрязненные земли для сельскохозяйственного производства. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграм-канале Нацполиции.

По данным следствия, в 2021 году поселковый голова незаконно передал более 3 000 гектаров государственной земли фермерским хозяйствам. На участках выращивали зерновые и технические культуры без дозиметрического контроля, что повлекло убытки государству на более 6,6 млн гривен.

Для легализации действий чиновник оформлял фиктивные договоры аренды. Подозрение объявлено главе громады, землеустроителю, трем руководителям фермерских хозяйств и бывшему депутату. Следствие продолжается.

