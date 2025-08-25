УКР
Українські дрони перетворили Покровський напрямок на пастку для окупантів - бригада "Рубіж" нищить ворога. ВIДЕО

На Покровському напрямку, який залишається найактивнішою ділянкою фронту, українські захисники демонструють точну роботу ударних FPV-дронів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на оприлюдненому відео, знятому операторами дронів 4-го батальйону "Сила Свободи" бригади Нацгвардії "Рубіж", зафіксовано знищення російських окупантів разом із їхньою технікою.

Кадри демонструють, як українські бійці методично вибивають ворога з позицій, використовуючи сучасні технології та бойову майстерність. FPV-дрони стали справжнім кошмаром для загарбників — точні удари, мінімальні втрати серед наших, максимальні серед ворога.

Просуваються ті потвори чи дронів замало...?
25.08.2025 19:07 Відповісти
25.08.2025 19:09 Відповісти
 
 