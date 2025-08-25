Українські дрони перетворили Покровський напрямок на пастку для окупантів - бригада "Рубіж" нищить ворога. ВIДЕО
На Покровському напрямку, який залишається найактивнішою ділянкою фронту, українські захисники демонструють точну роботу ударних FPV-дронів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на оприлюдненому відео, знятому операторами дронів 4-го батальйону "Сила Свободи" бригади Нацгвардії "Рубіж", зафіксовано знищення російських окупантів разом із їхньою технікою.
Кадри демонструють, як українські бійці методично вибивають ворога з позицій, використовуючи сучасні технології та бойову майстерність. FPV-дрони стали справжнім кошмаром для загарбників — точні удари, мінімальні втрати серед наших, максимальні серед ворога.
