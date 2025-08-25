Украинские дроны превратили Покровское направление в ловушку для оккупантов — бригада "Рубеж" уничтожает врага. ВИДЕО

На Покровском направлении, которое остается самым активным участком фронта, украинские защитники демонстрируют точную работу ударных FPV-дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на обнародованном видео, снятом операторами дронов 4-го батальона "Сила Свободы" бригады Нацгвардии "Рубеж", зафиксировано уничтожение российских оккупантов вместе с их техникой.

Кадры демонстрируют, как украинские бойцы методично выбивают врага с позиций, используя современные технологии и боевое мастерство. FPV-дроны стали настоящим кошмаром для захватчиков - точные удары, минимальные потери среди наших, максимальные среди врага.

Также смотрите: "Омега" на передовой: зачистка, эвакуация и поздравления с фронта. ВИДЕО