Bradley "косять" посадки: 225 ОШП стримує просування росіян на Донеччині. ВIДЕО

Українські захисники оприлюднили відео бойової операції, під час якої американські бойові машини піхоти M2 Bradley ефективно 225 ОШП. Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадри були опубліковані на сторінках бійців 225-го окремого штурмового полку ЗСУ.

У дописі зазначено, що дорога на Донеччині перебуває під контролем українських захисників, а Bradley методично "косять" посадки, де засіли ворожі сили. На відео також видно, як дві одиниці бронетехніки просуваються крізь зруйноване село, що постраждало від російської агресії.

Машини ведуть щільний вогонь з автоматичних гармат M242 Bushmaster, знищуючи піхоту противника, яка ховалася в зарослях уздовж дороги.

Операція демонструє злагодженість дій українських штурмовиків і ефективність західної техніки на полі бою. Такі дії дозволяють стабілізувати ситуацію на ділянці фронту та не допустити просування ворога. 225 ОШП продовжує виконувати бойові завдання, тримаючи оборону на складних напрямках.

