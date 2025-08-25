Украинские защитники обнародовали видео боевой операции, во время которой американские боевые машины пехоты M2 Bradley эффективно уничтожают врага. Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры были опубликованы на страницах бойцов 225-го отдельного штурмового полка ВСУ.

В заметке указано, что дорога в Донецкой области находится под контролем украинских защитников, а Bradley методично "косят" посадки, где засели вражеские силы. На видео также видно, как две единицы бронетехники продвигаются сквозь разрушенное село, пострадавшее от российской агрессии.

Машины ведут плотный огонь из автоматических орудий M242 Bushmaster, уничтожая пехоту противника, которая пряталась в зарослях вдоль дороги.

Операция демонстрирует слаженность действий украинских штурмовиков и эффективность западной техники на поле боя. Такие действия позволяют стабилизировать ситуацию на участке фронта и не допустить продвижения врага. 225 ОШП продолжает выполнять боевые задачи, держа оборону на сложных направлениях.

Также смотрите: Цель найдена, удар нанесен - "Птицы Мадьяра" считают уничтоженных оккупантов под Покровском. ВИДЕО