УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7986 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російських окупантів
2 101 5

"Птахи Мадяра" знищили позицію окупантів ударним дроном - російські військові розлетілися на шмаття. ВIДЕО

Підрозділ 414-ї бригади БПЛА "Птахи Мадяра" продовжує підрахунок ліквідованих окупантів. На відео, оприлюдненому бригадою в соцмережах, зафіксовано роботу операторів ударних БПЛА: виявлення позицій противника, прицілювання та скидання потужного боєприпасу, який точно влучає у ціль.

Після детонації шмаття загарбників розлітається по посадці, а на місці їхньої схованки утворюється глибока вирва, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: 426-й батальйон безпілотних систем завдав удару по російській реактивній установці "Град" на тимчасово окупованій Херсонщині. ВIДЕО

знищення (8076) дрони (5363) 414 Птахи Мадяра (45)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Унечу, Унечу, Унечу - бий дотла!
показати весь коментар
27.08.2025 21:37 Відповісти
Добре, що екологія не постраждала від московитів!!!
А землі, їй все одно, московіти чи апатити!
показати весь коментар
27.08.2025 21:41 Відповісти
"А мнєєє лєєтааать аахооота!" (с)
показати весь коментар
27.08.2025 21:42 Відповісти
Тельбухи свинособачи...
показати весь коментар
27.08.2025 21:49 Відповісти
А говорили, рожденный ползать летать не может. Может!
показати весь коментар
27.08.2025 23:39 Відповісти
 
 