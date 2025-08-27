"Птахи Мадяра" знищили позицію окупантів ударним дроном - російські військові розлетілися на шмаття. ВIДЕО
Підрозділ 414-ї бригади БПЛА "Птахи Мадяра" продовжує підрахунок ліквідованих окупантів. На відео, оприлюдненому бригадою в соцмережах, зафіксовано роботу операторів ударних БПЛА: виявлення позицій противника, прицілювання та скидання потужного боєприпасу, який точно влучає у ціль.
Після детонації шмаття загарбників розлітається по посадці, а на місці їхньої схованки утворюється глибока вирва, інформує Цензор.НЕТ.
А землі, їй все одно, московіти чи апатити!