"Птицы Мадяра" уничтожили позицию оккупантов ударным дроном - российские военные разлетелись на куски. ВИДЕО

Подразделение 414-й бригады БПЛА "Птицы Мадьяра" продолжает подсчет ликвидированных оккупантов. На видео, обнародованном бригадой в соцсетях, зафиксирована работа операторов ударных БПЛА: выявление позиций противника, прицеливание и сброс мощного боеприпаса, который точно попадает в цель.

После детонации куски захватчиков разлетаются по посадке, а на месте их тайника образуется глубокая воронка, информирует Цензор.НЕТ.

