"Птицы Мадяра" уничтожили позицию оккупантов ударным дроном - российские военные разлетелись на куски. ВИДЕО

Подразделение 414-й бригады БПЛА "Птицы Мадьяра" продолжает подсчет ликвидированных оккупантов. На видео, обнародованном бригадой в соцсетях, зафиксирована работа операторов ударных БПЛА: выявление позиций противника, прицеливание и сброс мощного боеприпаса, который точно попадает в цель.

После детонации куски захватчиков разлетаются по посадке, а на месте их тайника образуется глубокая воронка, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: 426-й батальон беспилотных систем нанес удар по российской реактивной установке "Град" на временно оккупированной Херсонщине. ВИДЕО

Унечу, Унечу, Унечу - бий дотла!
27.08.2025 21:37 Ответить
Добре, що екологія не постраждала від московитів!!!
А землі, їй все одно, московіти чи апатити!
27.08.2025 21:41 Ответить
"А мнєєє лєєтааать аахооота!" (с)
27.08.2025 21:42 Ответить
Тельбухи свинособачи...
27.08.2025 21:49 Ответить
А говорили, рожденный ползать летать не может. Может!
27.08.2025 23:39 Ответить
I believe I can fly
28.08.2025 00:26 Ответить
 
 