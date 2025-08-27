"Птицы Мадяра" уничтожили позицию оккупантов ударным дроном - российские военные разлетелись на куски. ВИДЕО
Подразделение 414-й бригады БПЛА "Птицы Мадьяра" продолжает подсчет ликвидированных оккупантов. На видео, обнародованном бригадой в соцсетях, зафиксирована работа операторов ударных БПЛА: выявление позиций противника, прицеливание и сброс мощного боеприпаса, который точно попадает в цель.
После детонации куски захватчиков разлетаются по посадке, а на месте их тайника образуется глубокая воронка, информирует Цензор.НЕТ.
