Російські військові замаскували танк гіллям, але українські оператори дронів його виявили та знищили. ВIДЕО
Російські військові вдаються до нової тактики маскування техніки: тепер вони обкладають свої танки гіллям, повідомляє Цензор.НЕТ.
Як зазначають дронарі 35-ї Одеської бригади морської піхоти, для їхніх "пташок" це не є перешкодою. "Будуть краще палати", - додають оборонці та підкріплюють відповідним відео.
