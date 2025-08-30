УКР
Російські військові замаскували танк гіллям, але українські оператори дронів його виявили та знищили. ВIДЕО

Російські військові вдаються до нової тактики маскування техніки: тепер вони обкладають свої танки гіллям, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як зазначають дронарі 35-ї Одеської бригади морської піхоти, для їхніх "пташок" це не є перешкодою. "Будуть краще палати", - додають оборонці та підкріплюють відповідним відео. 

танк (2114) знищення (8101) техніка (1900) 35 окрема бригада (69)
Budet tank v tabake , ili dich ....padaite dich
30.08.2025 14:07 Відповісти
 
 