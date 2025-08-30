Російські військові замаскували танк гіллям, але українські оператори дронів його виявили та знищили. ВIДЕО

Російські військові вдаються до нової тактики маскування техніки: тепер вони обкладають свої танки гіллям, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як зазначають дронарі 35-ї Одеської бригади морської піхоти, для їхніх "пташок" це не є перешкодою. "Будуть краще палати", - додають оборонці та підкріплюють відповідним відео.

